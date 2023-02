Polícia encontra granada com alto poder de destruição em rua de Aparecida de Goiânia

Uma granada foi encontrada na manhã desta quinta-feira (23), em frente a um condomínio residencial, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar (PM), o artefato, que foi encontrado por uma pessoa que passava pela rua, já foi desativado.

O subcomandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), capitão João Júnior, relatou à CBN Goiânia que a granada seria desativada pelas equipes do Bope e do esquadrão anti-bombas. O agente detalha que o artefato foi encontrado na porta do Residencial Solar das Orquídea, no Jardim Imperial.

Durante a entrevista, o capitão afirmou que a granada é militar e que tem alto poder destrutivo. “É um artefato defensivo antigo que tem alto poder de destruição. A origem e o motivo dele ter sido abandonado naquele lugar ainda é desconhecido”, disse. Ele também explicou como é feita a desativação da granada.

“A área toda foi isolada para neutralização do artefato. Nós faremos a leitura da granada por meio de um raio-x para identificar se ela ainda tem carga explosiva. Depois faremos a remoção dela para um lugar seguro. Ela será colocada em um buraco e, com um contrapeso, faremos a explosão dela”, explicou.

O capitão ainda destacou que se a granada explodisse no local onde foi encontrada, poderia deixar diversas pessoas feridas. A reportagem tentou contato com o subcomandante do Bope e com o próprio Batalhão, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

A reportagem tentou localizar o contato do condomínio residencial onde o artefato foi localizado na porta, mas também não teve sucesso.