Polícia encontra quilômetros de drenos ilegais para secar área no rio Crixás-Açu

Foram encontrados quilômetros de drenos ilegais às margens do Rio Crixás Açu, em uma área de preservação ambiental permanente no município de Crixás, em Goiás. A operação “Drenos em Goiás, Nunca Mais”, deflagrada no mês de julho, foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema). Um fazendeiro está sob investigação.

Segundo o delegado titular da Dema, Luziano Carvalho, o Rio Crixas Açu é um dos principais afluentes do Rio Araguaia. À TV Anhanguera, o responsável pela investigação explicou que a região é uma área brejosa de lagoas naturais, com um “valor ecológico fantástico”. Segundo ele, “são áreas que abastecem o lençol freático e que são reservas de água, por isso estão em preservação permanente”, disse.

De acordo com Luziano, o dano pode ser irreversível e é preciso ter celeridade para resolver o problema. “Com três anos, aquela água está totalmente seca. Estamos dizendo ‘construa urgentemente um plano de recuperação dessa área’. Lagoas naturais já não vão existir mais naquele ambiente”. Ainda, segundo o delegado, este tipo de crime possui uma pena de 1 a 6 meses de prisão e multa de R$ 10 milhões, conforme o tamanho da área.

A PC afirma que este pode ser o dano/crime ambiental mais grave de Goiás, pois ocasiona o fenômeno da seca nestas áreas de rio.