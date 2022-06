Polícia faz medição na T-9 para saber velocidade de veículos envolvidos em racha

A Polícia Técnico-Cientifica realizou uma medição na tarde desta sexta-feira (3) na Avenida T-9, no setor Bueno, em Goiânia, para saber a velocidade dos veículos envolvidos em um racha, que culminou na morte de dois jovens na madrugada de 7 de maio.

Por conta do trabalho, o trecho entre a rua T-30 e a rua T-33 foi interditado nesta tarde pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) para “dar segurança aos servidores da Polícia Técnico-Científica”.

A perícia informou que o trabalho não se trata de uma reconstituição. Por meio da medição, que utiliza frames de câmeras de segurança e deslocamento em segundos, a polícia consegue ter uma estimativa muito próxima da velocidade dos veículos no momento do acidente.

“Não é uma reconstituição, é uma tomada de imagens com medida da via pra fazer uma sobreposição com imagens gravadas no dia pra poder fazer o cálculo da velocidade com mais precisão. A partir disso (dos dados obtidos na medição) eles vão fazer os cálculos da velocidade, e vão ter também a correção estatística, o valor calculando o erro nessa velocidade, que é muito baixo por conta desse trabalho que eles estão fazendo aqui agora.” - explicou o perito Olegário.



“Com os dados obtidos não será preciso reconstituir o acidente. Com base nos depoimentos e imagens já será possível concluir a investigação”, afirmou o perito criminal Olegário.

“A reconstituição só será necessária se a autoridade policial que é o delegado, achar necessário. Tudo indica que não será necessário uma reprodução simulada. Até porque já houve uma perícia no dia do fato. Então nós temos o laudo de local, e esse daqui agora.” - completou.

O acidente

A perícia ocorreu no âmbito das investigações do acidente que provocou a morte de dois jovens (um no local do acidente e outro no hospital), na madrugada de 7 de maio.

De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), os ocupantes da Hilux e da BMW estavam em uma boate da capital consumindo bebidas alcoólicas e, ao deixarem o local, teriam apostado um racha, dirigindo em alta velocidade na avenida T-9.

Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi arremessada do veículo e morreu ainda no local. Já Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, que foi internado após também ser arremessado, teve a morte encefálica constatada no dia 10 de maio.