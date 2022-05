Polícia indicia tios por tortura contra criança de 1 ano em Goianira

Um casal foi indiciado pela Polícia Civil por crime de tortura contra uma criança de um ano, em Goianira, na região central de Goiás. A mulher, tia da vítima, é denunciada como provável autora das agressões, e seu marido, tio da criança, poderá responder por omissão. O caso aconteceu em abril deste ano.

Segundo as investigações, a mãe teria deixado o bebê com a irmã e viajado para o Maranhão. Os vizinhos, notando o choro constante, chegaram a acionar a polícia. No último dia 28 de abril, a tia levou a criança até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade alegando que ela havia caído da escada, o médico notou que as lesões não eram recentes e acionou o Conselho Tutelar que, por sua vez, acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado na delegacia do município.

A criança teve traumatismo craniano e, diante da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Como o nome da criança não foi divulgado, não foi possível atualizar o seu estado de saúde. A defesa do casal indiciado também não foi localizada.