Polícia investiga esteticista suspeita de deformar rostos de pacientes após procedimentos

Uma mulher que atua como esteticista é investigada por deixar ao menos três pacientes com os rostos deformados após procedimentos, com uso de ácido hialurônico, na Vila Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. As mulheres tiveram reações alérgicas severas.

Uma das pacientes, de 40 anos, fez um preenchimento facial na região conhecida como bigode chines e em outros pontos do rosto, no intuito de corrigir linhas de expressão. Após o procedimento, ela percebeu que estava com inchaços entre as sobrancelhas e acima dos lábios. Ela pagou aproximadamente R$ 3 mil reais.

Para os agentes da Polícia Civil (PC), ela relatou que, a princípio, acreditou que seria normal, com a esteticista a teria informado. Entretanto, após um mês, as deformidades no rosto continuaram e o lado direito da boca dela ficou paralisado.

A paciente tentou resolver o problema com a profissional, mas sem sucesso.

De acordo com a delegada Luiza Veneranda, responsável pelo caso, disse que as três vítimas - um homem e duas mulheres - serão ouvidas ainda esta semana na 5º Delegacia de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia. Eles também devem passar por exames de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).

Por meio de nota a defesa de profissional apontada como autora dos procedimentos, Marcilane Da Silva Espindola, diz que vai se manifestar apenas "após o conhecimento dos supostos registros policiais realizados, e o conhecimento de todo contexto envolvido, pois ainda não foi formalmente notificada de nenhuma investigação iniciada. Contudo, está à disposição para prestar qualquer informação ou esclarecimento necessário sobre qualquer um de seus procedimentos.

Caio Fernandes – Advogado – OAB/GO 43.249."