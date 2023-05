Polícia investiga funcionário e outros dois homens por fraude em transferências no Detra

Colaborou: Samantha Souza

Um funcionário do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-Go), de 26 anos, e outros dois homens são investigados por fraudar transferências de veículos. Mandados de busca e apreensão contra os acusados foram cumpridos nos municípios de Corumbá de Goiás e Araçu, nesta sexta-feira (26).

De acordo com o delegado Pedro Trajano,da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), os dois homens faziam a captação do “cliente” que queria vender o carro e com um possível comprador. Logo em seguida, eles recebiam pelo veículo, mas não repassavam o dinheiro para o dono.

Com os documentos do carro em mãos, eles iam até o Detran, onde com a ajuda do funcionário, realizam a transferência do automóvel sem a assinatura e consentimento do verdadeiro dono do veículo. Até o momento, duas vítimas já foram identificadas.

Ainda segundo Trajano, apesar da gravidade dos fatos, nenhum dos acusados foi preso. Porém, os três tiveram os celulares e outros documentos, que podem ter ligação às fraudes, apreendidos. O funcionário do órgão foi afastado do cargo.

“Agora, com as apreensões vamos buscar mais informações para saber há quanto tempo esse crime ocorria, se há outras vítimas e os prejuízos à administração pública”, explica.

Se comprovada a fraude, segundo Trajano, os acusados podem responder por inserção de dados falsos em sistema informatizado da administração pública, associação criminosa e estelionato.

Nota Detran-GO



"O Detran esclarece que no dia 06/05/23, na avenida Americano do Brasil, número 990, Setor Marista, em Goiânia, a Polícia Militar realizou a abordagem inicial e, posteriormente, a remoção do Veiculo Porsche Macan, placa FCM-6F28, na cor cinza, ano 2019, ao pátio do Detran, localizado em Abadia de Goiás. Na circunstância, o veículo possuía débitos de licenciamento e IPVA vencidos.

No dia 19 de maio DE 2023, o procurador do proprietário, Pedro Paullo Santos Ferreira, esteve no Detran na Coordenação de Liberação de Veículo para retirada do mesmo, quando constatou que ele já havia sido entregue e no ato percebeu que sua assinatura estava falsificada, e entregue a Diego Rodrigues, ao qual havia sido apresentado ao Detran como procurador do veículo. Diego apresentou uma procuração emitida e reconhecida para o Cartório Bruno Quintiliano, em Aparecida de Goiânia, com selo de reconhecimento de assinatura verdadeiro, o que impedia o servidor do Detran de constatar a fraude.

O servidor do Detran consultou o Tribunal de Justiça e verificou a veracidade do selo emitido no Cartório.

Neste departamento, a vítima teve orientação de procurar a Central de Flagrantes e registrar a ocorrência policial, e imediatamente o Detran colocou a restrição do veículo. A vítima, com a orientação da Central de Ocorrência do 5° DP de Aparecida de Goiânia, foi orientado pela autoridade policial que efetuou uma diligência para investigação, quando então, com as informações do Detran, foi ate o Cartório e chegou a autoria do crime, inicialmente do Cartório onde o fucionário recebeu o valor de R$ 1.500,00 para reconhecer a assinatura falsa.

Seguindo os fatos, foram realizadas outras diligências pela autoridade policial, chegando a um despachante e um proprietário de uma loja de veículos. O Detran, como parte e vítima nesta ação, forneceu todas as informações de inteligência para que a autoridade policial chegasse a elucidação dos fatos.

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás não tem e não terá tolerância com qualquer desvio de conduta de qualquer servidor."