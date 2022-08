Polícia pede urgência em perícia de local onde homem foi achado morto após abordagem da PM

A Polícia Civil de Goiás fez um pedido de urgência para a conclusão da perícia no local onde o corpo do servente Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foi encontrado, após o rapaz ser abordado e colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar (PM), em Goiânia. Os policiais militares filmados fazendo a abordagem foram presos temporariamente na última terça-feira (16).

O delegado André Veloso contou ter pedido a perícia no dia do fato, assim que tomou conhecimento da comunicação de um suposto confronto dos PMs com a vítima.

No entanto, imagens de câmeras mostram Henrique sendo abordado pelos militares e colocado dentro de uma viatura no Jardim Europa, na quinta-feira (11), sem nenhuma reação por parte do rapaz. Horas depois, seu corpo foi encontrado na rua RC-1, no setor Real Conquista – um local de estrada vicinal e cercado por mato.

Na segunda-feira (15), após o levantamento de mais informações sobre o caso, Veloso revelou ter pedido urgência para a conclusão do laudo pericial no local onde o corpo foi achado. No mesmo dia, o delegado também representou pela prisão temporária dos quatro militares envolvidos, pedido deferido pela Justiça por volta das 13h de ontem, terça-feira.

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar também informou ter pedido à Justiça Militar a prisão dos policiais envolvidos por meio de um Inquérito Policial Militar (IMP).

Ainda conforme o delegado André Veloso, as investigações prosseguem e testemunhas devem ser ouvidas em breve. Ele afirma que, a depender do rumo das investigações, pode solicitar a renovação da prisão dos policiais, que seguem detidos no Presídio Militar após o cumprimento dos mandados de prisão temporária.