Polícia procura por casal que desapareceu em Goianira

A Polícia Civil (PC) procura por um casal que está desaparecido em Goianira, na Região Metropolitana da capital do estado. Segundo as informações, Fábia Cristina Santos e Wander José de Jesus não são vistos desde o dia 10 de março.

A PC informou que os familiares estão acompanhando as investigações. As circunstâncias do desaparecimento não foram divulgadas.

As informações sobre Fábia e Wander estão sendo compartilhadas entre as autoridades de Goiás e outros estados, de acordo com a corporação. O telefone da polícia para denúncias é o 197.