Polícia procura por professor suspeito de estuprar irmãs de 6 e 9 anos, em Aparecida de Goiânia

Um homem é procurado suspeito de estuprar duas irmãs, sendo elas de 6 e 9 anos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Segundo a Polícia Civil (PC), a mãe das vítimas foi presa no último dia 14 de março por estupro de vulnerável e tasmbém por produzir e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança.

De acordo com as investigações, o suspeito se chama Bento de Araújo Lima e é professor da rede municipal de educação de Aparecida. O Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito para um posicionamento sobre o caso, o espaço segue aberto. Como a polícia não divulgou o nome da mãe das vítimas, a reportagem também não foi possível localizar a defesa dela.

A delegada responsável pelo caso, Thaynara Andrade Berquó, informou que recebeu a denúncia anônima em março deste ano, porém, na ocasião, o suspeito foi liberado pois não havia provas suficientes. Apesar disso, as autoridades apreenderam o computador e o celular do suspeito para perícia.

Thaynara também explicou que o pai de uma das vítimas procurou a delegacia após receber fotos do suspeito com as vítimas. “Nas fotos, o suspeito estava com uma das meninas no colo e outra ao fundo, todos nus”, descreveu.

Após a análise das fotos, a PC solicitou a prisão preventiva dos dois envolvidos. Segundo a delegada, a mãe das vítimas “facilitava” o contato do professor com as meninas e, por isso, foi considerada coautora do crime.

Em nota, a Secretaria Municipal Educação (SME-GO) informou que o servidor responde a um processo administrativo, está afastado de suas funções e com sua remuneração bloqueada (confira a nota na íntegra).

Até o momento, apenas a mulher foi presa e o professor está foragido. Ambos respondem por estupro de vulnerável e por produzir e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança. A imagem do professor foi divulgada pelas autoridades para auxiliar nas buscas pelo suspeito.

Confira a nota na íntegra

A Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia informa que o servidor investigado responde processo administrativo, segue afastado de suas funções e com sua remuneração bloqueada desde então.