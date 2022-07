Polícia realiza operação dentro de imóvel retratado no podcast A Mulher da Casa Abandonada

A Polícia Civil de São Paulo realizou na tarde desta quarta-feira (20) um mandado de busca e apreensão na residência retratada pelo podcast A Mulher da Casa Abandonada.

A operação faz parte de um inquérito que investiga um possível abandono de incapaz tendo como vítima Margarida Bonetti, moradora do local e protagonista da série do jornal Folha de S.Paulo.

A investigação policial teve início depois que vizinhos do imóvel em Higienópolis (no centro de São Paulo), ligaram para diversas delegacias afirmando que uma pessoa que apresentava problemas de saúde mental estava no local e precisava de ajuda.

O procedimento foi aberto no início de julho, depois que os primeiros episódios do podcast já tinham sido publicados.

O delegado Marcelo Palhares, do 4º DP (Consolação), afirmou que a polícia quer saber "se as condições de habitar a casa são dignas". Segundo ele, familiares de Margarida podem ser responsabilizados por abandono de incapaz.

Margarida é suspeita de ter mantido por quase 20 anos nos Estados Unidos uma empregada doméstica em condição análoga à escravidão. Quando o caso ainda estava sendo investigado por autoridades americanas, no final dos anos 1990, ela deixou o país, retornou ao Brasil e passou a morar na casa de sua família em Higienópolis.

O imóvel se encontra em condições de deterioração, com telhas quebradas, rachaduras e pintura corroída pelo tempo.

Na frente da casa, o jardim também se encontra em condições de abandono, e há casas de cachorro vazias na varanda. Margarida ficou conhecida na região por usar um creme branco no rosto sempre que deixa a casa.

O imóvel atualmente é alvo de uma disputa na Justiça entre os herdeiros, incluindo Margarida. Vizinhos não sabem se ela continua morando no local ou se deixou a casa após o início da publicação do podcast.

No último episódio da série, publicado nesta quarta, ela se defende da acusação de ter mantido a empregada em condições análogas a escravidão: diz que elas dividiam a casa na condição de amigas e também afirma que passava a maior parte do ano no Brasil, distante tanto de seu marido como da mulher.