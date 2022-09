Polícia recebe 3ª denúncia contra dentista investigada após morte de homem que colocou facetas

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon) assumiu as investigações para verificar se houve imprudência e negligência praticadas contra pacientes por parte da dentista Jamilly da Silva.

Até o momento, há três denúncias contra a profissional. A mais grave delas é a da morte do servidor Luiz Carlos das Dores, de 56 anos, por septicemia (infecção generalizada) após implantação de facetas dentárias.

Além dele, que está sendo representado pelo companheiro Benedito Antônio Júnior, há a denúncia do próprio viúvo, que também realizou tratamento com Jamilly, e da professora Marcela Negreiros, que havia entrado com ação contra a dentista em abril deste ano.

De acordo com o delegado titular da Decon, Weberth Leonardo, as denúncias dos três pacientes haviam sido registradas em delegacias diferentes. O pedido para que o caso fosse centralizado em apenas uma delegacia foi feito pelos próprios denunciantes.

“Em virtude da complexidade do caso e de outras reclamações envolvendo o serviço, acaba sendo, de forma oblíqua, de interesse do mercado de consumo. Se ficar provada a imprudência, justifica a atuação da Decon desse momento em diante”, afirmou o investigador.

Weberth garantiu que cada denúncia será analisada cuidadosamente. “Cada contrato merece um olhar específico e estaremos encaminhando o caso das outras vítimas à perícia para que haja análise clínica. A partir daí, vamos verificar se houve imprudência ou negligência que pudesse caracterizar a lesão seguida de morte”, informou.

Benedito, viúvo de Luiz Carlos, confirmou o pedido de sua advogada para que as denúncias contra a dentista fossem para a Decon. “Sabemos que lá é uma delegacia especializada em consumidor, mas o atual delegado já tem conhecimento das gravidades do caso e ele foi designado para solucionar”, disse à reportagem.

Denúncias

Ele e o marido haviam realizado tratamento na mesma época com Jamilly. Em sua própria denúncia contra a profissional, ele conta que seu implante de facetas foi estimado em R$ 19.200. A dentista também o havia chamado para realizar um clareamento, no qual ele se negou. Benedito ainda havia dito que ela queria tudo ‘para ontem’.

Ele relata que além das fortes dores e da sensibilidade, os dentes ficaram com colorações diferentes, excesso de cimento, mal posicionados e dentes projetados para frente. Diante das insatisfações com o serviço da profissional e da insistência de Benedito em assinar um contrato, a dentista teria passado a tratá-lo com rispidez e ao examiná-lo após o procedimento disse que refaria os procedimentos e levaria "mais esse prejuízo".

O viúvo acredita que a repercussão do caso irá fazer com que novas denúncias contra a profissional surjam. “Têm pessoas que querem ir e tem medos, então a mídia encoraja mais”, afirmou.

Já Marcela Negreiros disse que levou um choque quando viu o rosto de Luiz Carlos estampado nos jornais, porque já havia o visto na rede social de Jamilly.

“Quando li a matéria e vi no final o nome dela, na mesma hora eu liguei para o meu advogado, porque quando aconteceu comigo foi em abril. Desde então eu tentava negociar a devolução do meu dinheiro, uma quantia até grande, ela começou a fugir”, contou.

A professora afirma que, como era a única vítima de quem tinha conhecimento, ela achou que a melhor forma de solucionar o caso seria extrajudicialmente. Por isso, após várias tentativas de entrar com ação contra a dentista, decidiu contratar um advogado para tentar receber o que havia pago no tratamento.

“Eu fiz boletim de ocorrência contra ela em 3 delegacias e no Procon. Não deu em nada. Ficou tudo parado. Por conta disso, contratei um advogado. Ela foi notificada e não quis saber de devolver o que me devia. Fez uma proposta muito abaixo e ainda queria pagar parcelado”, afirmou.

Com Marcela, Jamilly iniciou o tratamento de mais de R$ 40 mil. A professora também conta que a dentista tinha pressa em fazer os procedimentos para receber rápido o dinheiro. Após uma gengivoplastia, a profissional avisou que viajaria para São Paulo para ir em um show da Joelma, mas que a deixaria nas "excelentes mãos" de um colega.

Durante o procedimento com o novo dentista, Marcela conta que não havia sido avisada de que precisaria ser dopada e, por isso, foi sozinha. Após passar por um enxerto gengival, foi deixada desacordada na cadeira pelo colega de Jamilly que havia realizado o procedimento.

"Ele desbloqueou meu celular [com sistema facial] e enviou mensagens pro meu amigo exigindo que ele chegasse na clínica em, no máximo, 15 minutos porque ele tinha que ir embora. Nesse interim, eu estava largada na cadeira coberta de saliva e sangue", contou ao POPULAR.

Assim como Benedito, ela também avalia que o melhor para o caso é ficar sob investigação da Decon. “Lá foi o local onde fui mais bem atendida. Fizeram o trabalho de me ouvir com esmero. Escreveram minhas declarações de forma minuciosa. Nenhuma [outra delegacia] quis me mandar para o Instituto Médico Legal (IML) para eu ter um laudo. Na Decon eles me mandaram um pedido no mesmo dia. Lá foi feito o exame e tenho o laudo que tudo que a doutora Jamilly fez e de tudo que ela diz que fez, mas não fez”, disse.

“A reunião com o delegado, o Benedito e nossos advogados foi muito proveitosa. Acredito que agora a questão vai andar”, concluiu Marcela.

Morte

O companheiro de Benedito, Luiz Carlos, havia feito o desgaste de 24 dentes e colocado facetas provisórias logo em seguida em julho com Jamilly. Após se queixar de dores, ouviu da dentista que era normal. Com o passar dos dias, sua situação piorou e Luiz passou a apresentar dores agudas e inchaço na boca.

No início de agosto, ele teria acordado durante a madrugada com falta de ar, então ele foi ao médico acompanhado do marido e acabou sendo internado. Em seguida, o servidor foi transferido para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que solicitou a um dentista para analisar seu caso e constatou que ele já estava em um estado preocupante de infecção.

Com a piora do quadro, Luiz Carlos morreu no dia 18 de agosto. No atestado de óbito consta que a morte foi provocada por "choque cardiogênico, septicemia, pneumonia viral e insuficiência renal aguda".

A defesa da dentista disse que só irá se pronunciar nos autos.