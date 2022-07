Polícia Técnico-Científica não encontra falha mecânica em carro que invadiu restaurante em Goiânia

Após 10 dias do acidente em que um carro invadiu o restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, a Polícia Técnico-Científica afirma que não encontrou falhas mecânicas no veículo. O relatório final ainda não foi entregue à Polícia Civil, mas a delegada Maira Barcelos adianta que a perícia não comprovou a versão da motorista Elisabete Nunes Magalhães, de 68 anos.

“Apesar da condutora ter sido ouvida e ter trazido elementos que supostamente comprovariam a versão dela, nós não conseguimos comprovar que tenha havido uma falha mecânica no veículo. Todos os elementos [trazidos pela motorista] foram encaminhados ao Instituto de Criminalística”, afirmou Maira, em entrevista à TV Anhanguera.

A delegada destaca que a perícia no carro está sendo realizada com apoio de mecânicos especialistas nesta área. “As investigações continuam e toda vez que a condutora ou alguma [testemunha] traz algum elemento novo, nós tentamos avaliar se aquilo pode ter contribuído ou não para que o acidente ocorresse”, explica Barcelos, que ainda aguarda a entrega do laudo final.

O inquérito investiga o crime de lesão corporal culposa e tenta descartar todas as hipóteses de defesa, como por exemplo, a versão da falha mecânica, para esclarecer as causas do acidente. “Ao final das investigações, se ficar comprovado que a condutora agiu com imprudência, negligência ou imperícia, ela vai responder pelas lesões causadas às vítimas”, afirmou a delegada.

Manutenções

Na última terça-feira (26), a motorista prestou depoimento à Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT). Elisabete e o advogado, Tito Souza, apresentaram à Polícia Civil uma nota da revisão do carro de dezembro de 2021, que relatava o problema na aceleração do veículo. Além disso, afirmaram que o carro tem nove anos de uso e que sempre foi usado pela idosa.

Acidente

Um Ford Ecosport invadiu o restaurante por volta das 12h. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo desgovernado invadiu o estabelecimento. Através das redes sociais, o Empório Saccaria informou estar prestando apoio aos feridos e familiares.

“Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento”, publicaram no Instagram ao informar que o local permanecerá fechado hoje.