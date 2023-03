Policial filmado atirando em bombeiro após briga de trânsito responderá por tentativa de homicídio

Um policial que foi filmado atirando em bombeiro depois de se envolverem em uma briga de trânsito em Goiânia, vai responder por tentativa de homicídio. A informação foi confirmada em nota conjunta da Polícia Civil (PC) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Toda briga foi registrada por câmeras de segurança do posto de gasolina e, de acordo com informações da PC e CBM depois de identificar os suspeitos, o delegado da Central de Flagrantes de Goiânia lavrou um auto de prisão em flagrante.

Ainda segundo informações da PC o policial civil que disparou contra o bombeiro militar, irá responder por tentativa de homicídio. Já o filho do policial que também participou da briga está hospitalizado e responderá por lesão corporal.

O Corpo de Bombeiros informou que o militar ferido foi levado consciente ao Hospital de Urgências de Goiânia, onde foi submetido a uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável.

Veja a nota conjunta na íntegra:

NOTA CONJUNTA - PC e BM

PCGO

A Polícia Civil de Goiás vem a público informar, com relação a uma briga de trânsito, que resultou em lesão corporal e troca de tiros, ocorrida na manhã de hoje (03/3), em Goiânia, e que envolveu um policial civil aposentado, seu filho e um bombeiro militar, o que se segue:

- Os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes de Goiânia, onde o delegado responsável realizou o devido atendimento e deliberou, conforme seu entendimento jurídico, pela lavratura de auto de prisão em flagrante do policial civil por tentativa de homicídio.

- O filho do policial encontra-se hospitalizado e responderá por lesão corporal.

- A PCGO esclarece, por fim, que não coaduna com este tipo de conduta violenta e vai apurar o ocorrido de forma minuciosa, visando o seu pleno esclarecimento.

CBMGO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás vem a público informar, com relação a um desentendimento de trânsito, que resultou em lesão corporal e troca de tiros, ocorrida na manhã de hoje (03/3), em Goiânia, e que envolveu um policial civil aposentado, seu filho e um bombeiro militar, o que se segue:

- Equipes de resgate do CBMGO prestaram atendimento ao bombeiro militar ferido assim que fomos comunicado do incidente.

- O bombeiro militar foi levado consciente ao Hospital de Urgências de Goiânia, onde foi submetido a uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável e torcemos pela sua plena recuperação.

- O Corpo de Bombeiros Militar lamenta profundamente o episódio ocorrido nesta manhã e ressalta que está prestando todo o suporte necessário ao nosso militar e sua família neste momento delicado.

Entenda o caso:

A briga aconteceu por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (3). Pelas imagens, é possível ver quando a caminhonete encurrala o bombeiro militar, que estava em uma motocicleta, e ele e o filho descem do veículo e partem para cima do homem. O bombeiro tenta fugir, mas é atingido pelos tiros.

Segundo informações preliminares da TV Anhanguera, a confusão começou depois que o motociclista teria, supostamente, 'fechado' a caminhonete. Um funcionário do local chega a tentar apaziguar a briga, mas não consegue.