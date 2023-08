Ponto desaba após ser atingido por ônibus e quase atinge pedestre

Um ônibus do transporte coletivo bateu e derrubou um ponto de ônibus na Avenida Milão, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (1). Câmeras de segurança registraram o momento da queda. Uma mulher que passava pelo local conseguiu desviar e não foi atingida pelos destroços.

Nas imagens, é possível ver que o ônibus vem seguindo pela avenida, desvia de um carro estacionado, e volta em direção à calçada para parar em frente ao ponto. Nesse instante, o veículo bate no canto superior da proteção e derruba toda a estrutura.

O ônibus fazia a linha 932 - Terminal das Bandeiras/ Terminal Vera Cruz/ Pontakayana.

Em nota, a RedMob Consórcio informou que as causas do acidente estão sendo apuradas, mas que a falta de sinalização viária no local pode ter sido umas das causas.

Confira a nota na íntegra:

“Na manhã desta terça-feira, dia 01, por volta das 07h50, um ônibus do transporte público coletivo que fazia a linha 932 - Terminal das Bandeiras/ Terminal Vera Cruz/ Pontakayana veio a colidir com um ponto de ônibus na Avenida Milão.

Felizmente não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais. As causas do acidente estão sendo apuradas, porém a falta de sinalização viária no local pode ter sido umas das causas.”