População de Goiânia cresceu quase 30 vezes desde a fundação e é a 10ª cidade mais populosa do país

Próxima de completar 91 anos nesta quinta-feira (24), Goiânia tem atualmente 1.437.366 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados apontam que a população cresceu quase 30 vezes desde a fundação da cidade, em 1940, quando o município registrava 48.166 habitantes.

Com quase 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é a 10ª cidade mais populosa do país. A lista é liderada pela cidade de São Paulo (SP) com mais de 11 milhões, seguida pelos municípios do Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Recife (PE) (veja lista completa ao final da reportagem).

O Censo de 2022 mostra que, com relação ao Censo de 2010, a população na capital aumentou em 135.365 pessoas. O número de mulheres, que é de 756.475 segundo o Censo, continua sendo maior do que o de homens, que é de 680.891.

Com relação a cor ou raça, os dados mostram que 689.551 pessoas se intitulam pardas, enquanto 626.744 brancas, 114.108 pretas, 4.996 amarelas e 1.930 indígenas.

Já sobre os grupos de idade da população, tem-se que o maior grupo populacional é o da faixa etária de 30 a 39 anos, com 241.100 pessoas, seguido pelo grupo de 20 a 29 anos, com 233.770. O grupo populacional com a menor quantidade de pessoas em Goiânia é o da faixa etária de 70 anos ou mais, em que estão inseridas 94.015 pessoas.

O Censo 2022 aponta ainda que a população está domiciliada, em sua maioria, em casas. Dos 549.071 domicílios, 365.061 são casas. Outros 152.967 são apartamentos e 19.864 são casas de vila ou condomínio.

Lista das cidades brasileiras mais populosas eseus habitantes:

1. São Paulo (SP): 11.541.999

2. Rio de Janeiro (RJ): 6.211.223

3. Brasília (DF): 2.817.381

4. Fortaleza (CE): 2.428.708

5. Salvador (BA): 2.417.678

6. Belo Horizonte (MG): 2.315.560

7. Manaus (AM): 2.063.689

8. Curitiba (PR): 1.773.718

9. Recife (PE): 1.488.920

10. Goiânia (GO): 1.437.366