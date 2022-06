Por conta de show de Henrique e Juliano em Anápolis, BR-153 terá alteração neste fim de semana

Neste sábado (4), a concessionária Ecovias do Araguaia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizarão uma operação nas imediações do Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis para o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano, que será realizado no local, que fica às margens da BR-153, sentido Jaraguá. O show está programado para ocorrer às 21h30, mas as intervenções no trânsito começarão a partir das 18h.

Entre 18h de sábado (4) e 6h de domingo (5), o tráfego para quem irá ao show, incluindo veículos oficiais, condutores de táxis e carros de aplicativos, será direcionado para a faixa da direita, entre os quilômetros 429 e 427, sentido Jaraguá.

Já quem vai seguir viagem, inclusive motoristas de caminhões e demais veículos pesados, deverá permanecer na faixa 1, a da esquerda.

Aqueles que vierem de Jaraguá, no sentido Goiânia, e quiserem acessar o Parque de Exposições, deverão realizar o retorno no quilômetro 429, próximo ao Posto de Combustível Brasil. Os demais acessos, localizados nos quilômetros 426 e 427, estarão interditados.

A readequação busca garantir a fluidez do trânsito e a segurança de quem se deslocará até o evento.

Recomendações para os motoristas

Para um bom tráfego, a concessionária recomenda atenção aos motoristas e informa que todo o local estará sinalizado. Alerta ainda que não será permitido parar ou estacionar no acostamento nas imediações do Parque, a fim de não comprometer a segurança viária. O bloqueio nesta área estará indicado por cones.

Durante a operação, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária estarão presentes no local para prestar orientações sobre o fluxo do tráfego nas imediações.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.