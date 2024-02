Porteiro é exonerado suspeito de abusar sexualmente de aluna de 5 anos em escola, em Nova Veneza

O porteiro de uma escola municipal de Nova Veneza, foi exonerado suspeito de tocar partes íntimas de uma aluna de 5 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem andando de mãos dadas com a menina durante o recreio, até o momento em que o abuso teria acontecido, segundo a mãe da criança. A Polícia Civil investiga o caso.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso, o jornal não conseguiu entrar em contato com a defesa até a última atualização desta matéria.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (9), a Prefeitura de Nova Veneza, informou que o homem foi exonerado do cargo dia 31/01 e que, desde então, não trabalha em nenhuma escola do município. “Imediatamente disponibilizamos nossa rede de apoio para a família e nos colocamos à disposição das autoridades contribuindo com o que for necessário para as investigações”, diz o comunicado. Por fim, informam que esperam a apuração do caso.

A mãe da criança, que preferiu não ser identificada, falou à TV Anhanguera que foi comunicada do ocorrido pela filha, e procurou a escola para analisar as imagens de segurança. Segundo a mãe, a filha contou que o homem teria tocado na parte íntima dela enquanto os dois estavam sentados em um banco durante o recreio.

"Na volta para casa, ela para e, de repente, solta assim: ‘mamãe, eu preciso te contar uma coisa’. Aí ela fala: ‘o senhorzinho do portão tocou na minha parte íntima’”, relatou a mãe.

No vídeo, o homem aparece conduzindo a criança para o banco. Os dois andam de mãos dadas e outras crianças os acompanham. Ele, a menina, e outra criança sentam no banco, o momento indicado como o do abuso. “Aí eu pergunto para ela: ‘mas na hora que ele tocou, o que você fez?’. Aí ela fala: ‘eu levantei do banco’”, disse a mãe.

"Por mais que a gente orienta os filhos a situações como essa, a gente nunca espera o que aconteça", comentou a mãe sobre o desespero que sentiu.

A prefeitura informou, por meio das redes sociais, que soube do caso no dia 30 e que o porteiro foi retirado das atividades na escola no dia 31. O decreto oficial de exoneração foi assinado pelo prefeito Valdemar Batista Costa.

Nota da Prefeitura na íntegra

"A Prefeitura Municipal de Nova Veneza reafirmando seus valores éticos, cívicos, morais e compromisso que possui com a comunidade e com a justiça, vem por meio deste informar que após o recebimento da denúncia, o servidor em questão foi exonerado de seu cargo.

O servidor se encontra desligado de todas as suas atividades desde o dia 31/01/2024, ou seja, desde tal data ele já não exerce função em nenhuma unidade escolar no município de Nova Veneza.

Imediatamente disponibilizamos nossa rede de apoio para a família e nos colocamos à disposição das autoridades contribuindo com o que for necessário para as investigações. A atitude tomada pela prefeitura não poderia ser diferente, uma vez que a ética e a justiça são valorizadas. Sendo assim, também aguardamos a apuração dos fatos para que os fatos possam ser esclarecidos e repassados para a comunidade.

Enfatizamos ainda que, toda a nossa rede municipal de educação possui câmeras de monitoramento, medida tomada pela própria gestão com a intenção de manter a segurança e integridade de nossos alunos."