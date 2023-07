Porto Seco de Anápolis deve ganhar novo terminal para atender Ferrovia Norte-Sul

O Porto Seco de Anápolis vai ganhar um novo terminal de contêiner que vai atender a Ferrovia Norte-Sul, até o porto de Santos, em São Paulo. Expectativa é que as operações comecem ainda neste ano e vai fazer do local um dos principais corredores ferroviários do Brasil.

Será o segundo terminal de contêiner do Porto Seco de Anápolis e a expectativa é que o trecho entre em operação ainda neste ano. O diretor comercial Daniel Salcedo, acredita que esse será um dos principais corredores ferroviários de exportação do país.

“Acreditamos que para as demandas de exportação, a partir do estado de Goiás e sul do Tocantins, nós temos um potencial captável de aproximadamente 45 mil contêineres por ano que saem dessa região com destino ao Porto de Santos”, disse Daniel Salcedo, à TV Anhanguera.

O terminal vai enviar e receber cargas para a cidade de Cubatão, em São Paulo e por ele vão passar carregamentos de insumos, alimentos, bebidas e produtos de limpeza.

A Ferrovia Norte-Sul sai do Porto de Itaqui, Maranhão, passa por Goiás e vai até o Porto de Santos. No Porto Seco de Anápolis os trilhos estão prontos e será inaugurado no final de julho, mas para começar a operar precisa de homologação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em termos de comparação, um caminhão consegue levar apenas um contêiner por vez. Já uma composição ferroviária completa consegue levar 160 contêineres por viagem. Ou seja, cada trem leva o equivalente a 160 caminhões.

Em nota, a ANTT esclareceu que a Ferrovia Norte-Sul está em fase de tratativas e ajustes junto à Rumo. A agência disse ainda, que não há previsão de testes porque depende de ajustes técnicos solicitados depois da avaliação inicial.

Nota da ANTT na íntegra:

"O pedido de comissionamento (operação em testes) da Ferrovia Norte Sul está em fase de tratativas e ajustes entre a Rumo e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a permissão de autorização. Ainda não há previsão de testes, uma vez que depende dos ajustes técnicos solicitados pela Agência à Rumo após avaliação inicial."