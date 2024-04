Prédio alugado há quase 6 meses pela Semad ainda está sem uso

Após quase seis meses da vigência do contrato para aluguel de um imóvel no Parque Amazônia, em Goiânia, servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) ainda não foram remanejados para o novo espaço. O contrato para locação tem validade de 30 meses, com valor total de R$ 2,4 milhões, o equivalente a R$ 80 mil mensais. A pasta diz que o prédio de 5 mil metros quadrados (m²) deve abrigar cerca de 500 trabalhadores.

Celebrado em outubro passado, com vigência de 1º de novembro de 2023 a 30 de abril de 2026, o contrato foi feito por dispensa de licitação para abrigar a unidade administrativa da Semad junto à contratante Itapema Predial Ltda, com sede no Setor Oeste. De acordo com a pasta, o imóvel foi escolhido para ser a nova sede “devido às suas características específicas, como espaço físico, tipo de edificação, localização e custo.” Hoje, a secretaria ocupa três salas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica.

Como mostrado pelo Daqui em junho passado, a pasta havia alugado o antigo prédio central da telefonia Oi, localizado próximo à BR-153, na Vila Redenção, com 7.647 m² de área construída. O contrato, também feito sem licitação, tinha vigência de um ano, com valor mensal de R$ 291,7 mil, totalizando R$ 3,5 milhões. Conforme a Semad, o mesmo foi rescindido “por vontade dos proprietários e o local não chegou a ser ocupado justamente por esse motivo.” A pasta diz que não pagou nenhum valor.

A reportagem também mostrou na ocasião que a busca por um novo imóvel teve início ainda em 2019. Na ocasião, uma ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) recomendou a desocupação da antiga sede, localizada na 11ª Avenida, no Setor Leste Universitário, “em razão das condições estruturais de parte do prédio”, explicou a Semad. Outros imóveis chegaram a ser sondados antes da assinatura do contrato junto à Positive Recuperação, proprietária do imóvel na Vila Redenção.

O espaço utilizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira é insuficiente para abrigar cerca de 500 servidores, conforme explica a pasta. Já sobre o prédio no Setor Leste Universitário, a secretaria aponta que o mesmo está passando por reavaliação de uso. “A unidade abriga o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o Centro de Análises Ambientais e Laboratoriais (Ceamb), o arquivo, o setor de transporte e o almoxarifado da Semad, o que torna sua desocupação mais complexa. A finalidade futura do espaço ainda está sendo estudada”, justifica.

A Semad justifica ainda que não há atraso na transferência dos servidores para a nova sede, no Parque Amazônia, “mas sim do tempo necessário para realizar os ajustes no local e atender às exigências administrativas, legais e operacionais”. “A mudança dos servidores é o último passo desse processo e deve observar a garantia do meio ambiente adequado de trabalho”, pontua. Dentre os ajustes, cita, “a instalação de internet, adequação de pontos de energia, aquisição de mobiliário, adequação de prevenção e combate a incêndios.”

A pasta não cita previsão de quando deve iniciar o remanejamento dos servidores à nova sede. Enquanto a ocupação do imóvel não é feita, a Semad contratou ainda em novembro a empresa Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, para serviços de vigilância armada 24 horas. Feito por dispensa de licitação, o contrato tem validade de 180 dias, com valor total de R$ 277,2 mil.

O Daqui questionou quanto já foi gasto, além do pagamento do aluguel e do serviço de vigilância. Em nota, a pasta diz que os “custos envolvidos estão sendo geridos pelo setor responsável e seguindo todos os procedimentos necessários para garantir a conformidade e adequação, garantida a legalidade e a transparência em todos os processos” e aponta ser possível acessar os documentos pela internet. Entretanto, sem citar valores.

A reportagem apurou que já foi pago R$ 7,8 mil por uma parcela, de 12, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do prédio. Também há um contrato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 16 de abril, para “fornecimento de mobiliário em geral”, mas sem citar a unidade que deve receber as mobílias. O contrato junto à Avantti Móveis para Escritório Ltda tem valor total de R$ 1,3 milhão. São, ao todo, 1.057 móveis, como mesas, armários, poltronas, cadeiras, gaveteiros e balcões.

Também foi feito contrato para fornecimento de energia elétrica, junto à concessionária Equatorial Goiás, no valor total de R$ 253,5 mil por 12 meses. Consta no documento que a energia foi ligada no dia 15 de abril. Outros dois contratos foram feitos para a contratação de empresa especializada em instalação, desinstalação e manutenção preventiva de sistemas de ar condicionado. Ambos totalizam R$ 36,6 mil.

Um contrato também foi feito junto à Garra Forte Empresa de Segurança, no valor de R$ 1,3 milhão, por 30 meses, para “fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de proteção individual (EPIs), e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços”, tanto na unidade do Parque Amazônia, quanto no Parque Estadual da Serra de Jaraguá, no município homônimo.

O Daqui esteve na unidade na última quinta-feira (18) e observou que a luz de parte das salas já estava ligada. Vigilantes também atuavam no local. Um dos funcionários citou que a previsão informada até então para início da mudança à nova sede é para julho deste ano. Vizinhos informaram ainda que tem havido uma movimentação discreta no imóvel, a exemplo da roçagem feita na entrada e limpeza do imóvel. O prédio, que era utilizado como espaço de eventos, ainda tem o nome do antigo local nos muros e em placas na entrada.

Conforme a Semad, o local conta com 5.039 m² de área edificada, com dois pavimentos e mezanino. “A capacidade máxima, considerando os projetos, é de por volta 500 servidores”, pondera. Os ajustes citados pela pasta nos últimos meses visa “garantir que ele (imóvel) atenda completamente às normas de segurança e bem-estar”. “O histórico, cabe lembrar, é por condições adequadas de trabalho, portanto, a prioridade é assegurar um ambiente apropriado para os servidores”, complementa.