Prêmio Cora esta com inscrições abertas

Criada em 2020 para valorizar as mulheres roteiristas e diretoras do Centro do País, a publicação do Prêmio Cora recebe até o dia 10 textos para compor o livro "Águas Correntes: A Produção Audiovisual Feminina do Centro do Brasil". A obra reunirá artigos que provoquem a reflexão sobre o trabalho desenvolvido por mulheres roteiristas e diretoras do Centro-Oeste e será o primeiro passo de um extenso trabalho de pesquisa sobre a produção audiovisual feminina da região.

A partir de documentos históricos, fotos, catálogos e entrevistas, a pesquisa visa reconstruir o mosaico composto por obras criadas por mulheres em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Será possível não só mapear, como refletir sobre a produção feminina do centro-oeste, que é constantemente sub-representada nos registros oficiais e pesquisas.

O livro está sendo organizado por três mulheres atuantes no mercado audiovisual do Centro-Oeste. A profissional Lidiana Reis, por exemplo, é graduada em Cinema e Audiovisual pela UEG, pós-graduada em Gestão Cultural e é produtora de cinco longas-metragens. Já Cindy Faria trabalha como técnica e editora de som e é pesquisadora nas áreas de gênero e sexualidade no audiovisual, bem como de cinema goiano.

Ceiça Ferreira é doutora em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), professora e pesquisadora do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e fundadora e diretora do Cineclube Maria Grampinho, do Sertão Negro Ateliê e da Escola de Artes.



Serviço

Inscrições para o Prêmio Cora

Os textos devem ser enviados até dia 10 de março via o formulário on-line: mercadosapi.com/premio-cora

Informações e dúvidas: premiocoraav@gmail.com