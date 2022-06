Praça Cívica recebe a 3° edição do CineAlmofada, cinema a céu aberto; veja datas

Acontecerá nos próximos meses em Goiânia a terceira edição do Cinelamofada, que é realizada no último domingo do mês, na Praça Cívica, às 19h. Uma tela é montada para a projeção dos filmes no Centro Cultural Telles Machado, na sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás. As sessões contarão com espaços destinados a pessoas com deficiência, com falas das organizadoras do evento interpretadas em Libras e com filmes legendados. A escolha das obras conta com a participação do público por meio de enquetes nas redes sociais do CineAlmofada.

As duas últimas edições aconteceram em 2012 e 2014 e teve a participação de milhares de pessoas que consideram o cinema como forma de lazer, reflexão e expressão cultural. Sucesso de público, em 2012 o CineAlmofada apresentou oito filmes, de sete nacionalidades diferentes e recebeu o Diploma de Destaque Cultural do Estado, por ter conquistado o goianiense com sua espontaneidade, reunindo assim mais de 2 mil pessoas na Praça Cívica.

Já em 2014, foram 8 sessões, no mesmo formato da primeira edição, que também lotaram a Praça Cívica.

Camilla Margarida, uma das organizadoras do evento, relata que o principal objetivo do Cinealmofada é a democratização do cinema e a valorização dos espaços destinados ao cinema. O projeto nasceu em 2012, justamente porque o Cine Cultura estava fechado para reforma, sem perspectiva de reabertura.

Sessões temáticas

Ao todo serão quatros sessões realizadas, com apresentação dos filmes mais votados pelo o público, escolhido por meio de uma lista que contará com 12 títulos, que serão pré-definidos pela equipe de curadores. Para cada sessão, os produtores do evento definirão um tema específico para os filmes:

Sessão 1: 26 de junho - A chegada do trem à estação: o primeiro cinema e o descortinamento de um mundo novo;

Sessão 2: 31 de julho - A cidade é uma só: filmes que proponham reflexões sobre as relações entre as pessoas e os espaços urbanos;

Sessão 3: 28 de agosto - De volta para o futuro: filmes que investigam a materialidade da memória por e a partir do cinema;

Sessão 4: 25 de setembro - O cinema e o mundo: filmes que construam universos ampliando o horizonte do olhar.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia