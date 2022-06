Praça Cívica terá desvio para obras do BRT Norte-Sul nesta terça-feira

O motorista que trafega nas imediações da Praça Cívica, no Centro de Goiânia, encontrará um novo desvio a partir desta terça-feira (14). A Secretaria de Municipal de Mobilidade informou que o trânsito ficará impedido no cruzamento das ruas 82 e 84 e também no anel interno da praça, entre as ruas 83 e 85.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a intervenção no tráfego será necessária para a realocação de uma adutora (tubulação de água). Com isso, a entrega da requalificação do anel interno da Praça Cívica ficou marcada para o dia 10 de julho.

A estimativa para a construção das quatro estações de embarque e desembarque do BRT na Praça Cívica ser concluída é setembro deste ano. No lançamento da obra, em julho de 2021, a previsão era que a nova estrutura seria entregue cerca de três meses após o início.

Desvio

Em nota, a Seinfra explica que a obra na adutora fica localizada no encontro das ruas 82 e 84. A SMM afirma que agentes estarão no lugar para orientar os condutores.

A Seinfra afirma que até 10 de julho “o tráfego deve ser liberado completamente, assim como em todo o anel interno da Praça Cívica.” A pasta ressalta que a programação está dentro do cronograma da obra.

O trabalho na adutora será realizado pela Saneago, diz a Seinfra. A secretaria afirma que não haverá aumento nos custos do BRT Norte-Sul em função desta intervenção.

Quase um ano depois do início dos trabalhos, o anel interno da rua 82, inserido na Praça Cívica, segue interditado e está sendo usado como estacionamento. A SMM não se pronunciou sobre o assunto.

Ainda segundo planejamento do Consórcio BRT, a finalização dos detalhamentos de pavimento, inclusive calçadas, será realizada ao mesmo tempo em que a mudança de posição da adutora por parte da Saneago. A finalização será com a pavimentação e o acabamento da alça de acesso.

Em setembro, deve ocorrer a entrega do primeiro trecho do BRT, que fica entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória. Nesta seção ainda faltam ser finalizados além dos das duas estações, os terminal Rodoviária e Perimetral.

A última obra do corredor do BRT Norte-Sul entregue foi o viaduto Iris Rezende, na última quinta-feira (9). A estrutura fica no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Goiás Norte. O serviço também sofreu atrasos. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás).