Praça deve ser revitalizada no Jardim América, em Goiânia

A Praça Imigrante Italiano, no Jardim América, em Goiânia, deve ser adotada por uma empresa privada. A informação de que um projeto de revitalização está sendo desenvolvido foi repassada ao Daqui por líderes comunitários e confirmada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Denes Pereira, na manhã desta quarta-feira (20). Apesar disto, Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), responsável pelo programa Adote Uma Praça, afirmou que ainda não há proposta oficial.

Localizada aos fundos do Ginásio de Esportes Jardim América, na Avenida T-9, a praça conta com espaço para apresentações artísticas, atividades de ginástica, parque infantil e para animais domésticos, e pista de caminhada. Em fevereiro, durante uma série de mudanças no trânsito do setor, o espaço foi alvo de uma obra que cortou parte da praça para a abertura de uma via, que liga a Rua C-232 à Avenida C-182.

A organizadora da feira que funciona praça da C-232, Maria Sildete Santana, conta que chegou a ver o projeto na semana passada, que foi apresentado ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e ao titular da Seinfra por uma construtora. O Daqui não obteve retorno da empresa sobre a intenção de adotar o parque. Para ela, o esboço é “maravilhoso” e que o objetivo do Paço seria tonar “a praça mais bonita de Goiânia.”

A liderança também aponta que, mesmo localizada em um bom local, a “praça está desperdiçada”. “Está escura, só tem três postes com iluminação. Fica escuro, o povo tem medo”, pondera. Ela conta que questionou sobre o espaço da feira, mas que a mesma seria mantida. Maria Sildete conta que, no projeto, foi possível identificar a construção de uma quadra de esportes, pista de bicicross e de skate.

Para Eduardo Kleber, presidente da Associação de Moradores e Comerciantes do Jardim América, que tomou conhecimento do projeto por meio de Maria Sildete, a revitalização do local é “bem-vinda”, indepedente de ser feita pelo Poder Público ou pelo setor privado. No entanto, ele cobra que haja a reintegração do espaço que foi perdido após o corte para a abertura de uma rua. Conforme ele, houve corte de 2 mil metros quadrados (m²) com a nova via.

“É uma praça tradicional, desde a fundação, o coração do setor. (Com o corte) a pista de caminhada fica inutilizada. Tem que voltar o trajeto ao redor da praça. Que tenha mais espaço de lazer. Parece que vai ter pista de skate, quadras, área verde. Qualquer benfeitoria tem de dar o voto de confiança.”

Defeitos

O Daqui esteve no local nesta terça-feira (19) e constatou que a praça está visivelmente cuidada. A região começa a se tornar mais verticalizada, com um prédio prestes a ser construído ao lado. Para Kleber, o local está “precisando de carinho”. Conforme ele, a poda e a jardinagem estão bem-feitas, mas cita, a exemplo, um poste que fica ao lado da academia ao ar livre que está trincado e pendendo para um lado. Também cita alguns buracos no local, que teriam sido causados pelos caminhões durante a abertura da rua.

A Seplanh disse, em nota, que ainda não há “nenhuma proposta oficial apresentada à administração municipal para adoção da referida área pública”. Por outro lado, o titular da Seinfra confirmou, na manhã desta quarta-feira (21), que está sendo elaborada a parceria, mas que está sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Habitação.