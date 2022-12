Praça do Trabalhador em Goiânia vai ter novo adiamento de obra

A entrega das obras de revitalização da Praça do Trabalhador foi adiada por mais uma vez, mas ainda com a expectativa de ser entregue neste ano. Sob a responsabilidade da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) desde o fim de junho, o contrato firmado com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) recebeu aditivo em setembro, data prevista para a entrega, até o dia 28 próximo, mas havia a promessa da empresa de finalizar o serviço nesta quinta-feira (22). O prazo não será mais cumprido.

A companhia informa que isso ocorre “em função das fortes chuvas que caem com grande intensidade desde o início do mês de dezembro”, mas que “trabalha diuturnamente, e espera entregar os serviços ainda neste ano de 2022”. Outra situação que teria prejudicado a entrega na data prevista foi a ida das feiras Hippie e da Madrugada para a Praça do Trabalhador desde novembro, o que impedia a continuidade dos serviços ao longo da semana, além de ter de refazer alguns trabalhos em razão de estragos.

A reportagem apurou que ainda resta fazer toda a parte elétrica das estruturas, como as sedes da associação dos feirantes e da Rádio Hippie, e dos banheiros, assim como o serviço de acabamento final do espaço. O projeto também teve de ser modificado em novembro, até para agilizar a obra. A princípio, todo o piso da praça seria de paver, um tipo de acabamento que é montado e assentado, mas foi permitido que, onde ainda não havia a instalação dos itens, o revestimento fosse de concreto, o que já está adiantado.

Coordenador da Unidade Executora do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama), Flavio Máximo, afirma que, até então, a Comurg mantinha a data de entrega para 22 de dezembro. “Nós somos os gestores e fiscais do contrato, tenho gente lá diariamente olhando isso e estamos acompanhando. O contrato de obra se encerra no dia 28, se não for entregue até lá vai ser preciso fazer um novo aditivo”, explica.

Máximo, cuja unidade que coordena é vinculada à Seplanh, e por isso é responsável pela obra da Praça do Trabalhador, reforça que o acordo assinado com a Comurg tem validade até março por questões burocráticas, mas que para a entrega da obra é no dia 28. Ou seja, a companhia tem mais uma semana para terminar a revitalização da Praça. A finalização da obra para o dia 22 próximo foi uma data estimada e prometida pela própria Comurg, que assinou o acordo de R$ 2.652.683,20 para finalizar cerca de 26% da obra no fim de junho.

Na época, a opção do Paço Municipal em conceder o serviço para a Comurg se deu após distrato com a Construtora Ventuno, que venceu a licitação em 2019. A obra estava orçada em R$ 6.897.038,09 e com prazo de entrega em 120 dias, ou seja, até meados de outubro daquele ano. Depois disso, a obra chegou a ser prometida para ser entregue pelo menos três vezes em 2020 e mais duas em 2021, sendo a última também em outubro. Mas já no começo de 2022 houve o distrato com a empresa anterior, em abril, e o acordo com a Comurg ainda custou mais dois meses.

Feirantes preocupados com a falta dos banheiros

Uma das mudanças com a revitalização da Praça do Trabalhador é a instalação de três banheiros públicos, cada estrutura dividida em espaço destinado às mulheres, homens, para Pessoas Com Deficiência (PCDs), além de local familiar. Até então, durante a realização das obras, os feirantes e demais frequentadores das feiras que ocorrem no espaço, estavam utilizando banheiros químicos. Presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, revela que já devolveram os itens, que eram alugados, pela promessa de finalização da obra nesta semana.

“Falamos aqui com os diretores da Comurg, com o pessoal, precisamos pelo menos dos banheiros para esta semana. Eles dizem que querem entregar, mas não sabem se vão conseguir. Vai ficar essa semana sem banheiro, se for assim”, afirma Silva. Ele relata ainda que já está em acordo com a Prefeitura para que a associação fique responsável pela manutenção e limpeza das estruturas, já que seriam benefícios diretos para os trabalhadores das feiras. “Acho que a obra já está mais de 90% pronta, se não entregar essa semana vai ser na próxima. Mas tem chuva e pode ser que não termine.”

A reportagem apurou, no entanto, que há sim risco de não finalizar a obra neste ano. Isso se dá porque há uma previsão de uma redução no ritmo de trabalho na próxima semana, em razão das festas de fim de ano e os pontos facultativos, além da própria continuidade do período chuvoso, com previsão de continuidade até a próxima semana. Porém, o presidente da associação acredita que será possível a entrega. “A sede e a rádio estão todas prontas, só falta o acabamento mesmo, coisa que até a gente mesmo pode fazer. Já queria até mesmo mudar para lá na segunda-feira agora.”

Silva lembra ainda que falta discutir com a Prefeitura o formato de ocupação da Praça do Trabalhador, desde o modelo das barracas, que será padronizado e diferente do atual, e até a localização dos feirantes. A previsão é que a distribuição das quadras possa ser mantida de acordo com o atual, já que a Feira Hippie funciona no local há pelo menos um mês. Havia também uma discussão sobre a quantidade de feirantes e se eles caberiam na nova Praça, mas atualmente há cerca de 4 mil bancas no local, o que seria dentro da capacidade.