Pra completar o Kit Coisa Fina, o Jornal Daqui não deixa por menos e traz o Kit Coisa Linda!

Para receber os amigos, a família, para deixar a mesa mais linda, completa e fazer dela um sucesso, o Jornal Daqui traz um kit com peças que vão deixar as visitas de boca aberta.

Numa sequência imperdível, o jornal traz o Kit Coisa Linda com as 9 peças Marinex Nadir cheias de charme: uma assadeira redonda de 28 cm, 4 taças de 515 ml em vidro trabalhado e 4 pratos de sobremesa de 19 cm, que têm o mesmo padrão dos pratos de servir do Kit Coisa Fina.

Mas quem não colecionou o Kit Coisa Fina terá um jogo que brilha sozinho e vai servir em diversas ocasiões: lanches, café da manhã, festas… É que o Jornal Daqui sempre escolhe peças versáteis que podem ser usadas em diferentes momentos.

O regulamento completo está disponível em meudaqui.com.br/promocoes.