‘Pra Ter Onde Morar’: Caiado assina ordem de serviço para lançamento dos editais de inscrição

Foi assinada nesta sexta-feira (24) pelo governador Ronaldo Caiado a ordem de serviço para o lançamento dos editais de inscrição das casas a custo zero da primeira etapa do programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”. No total, 30 municípios serão contemplados nessa primeira parte. O lançamento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales, dos respectivos prefeitos e de outras autoridades.

De acordo com a gestão estadual, o processo seletivo vai começar nos municípios de Santo Antônio do Descoberto, Campestre, Mairipotaba, Rio Verde, Hidrolândia, Cristianópolis, São João da Paraúna, Buriti de Goiás, Iporá e Damolândia. Nos demais municípios, os editais serão publicados nos próximos dias. Nesta primeira etapa, serão entregues 1369 casas, em 30 cidades.

“O cidadão ao receber uma casa dessas, vai receber com escritura, vai recebê-la definitivamente e vai ser dono da sua casa”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Poderão participar da seleção famílias com renda de até um salário mínimo, nunca antes beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos 3 anos no município.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Agehab, com suporte das prefeituras. Após a publicação do edital de cada município no Diário Oficial do Estado. Três dias após a publicação, as inscrições estarão abertas por 15 dias.

“A partir da abertura das inscrições, as famílias terão 15 dias para se inscrever na Agehab. As prefeituras deverão avisar a abertura (das inscrições) e viabilizar as inscrições com estruturas nas redes de atendimento”, afirmou Pedro Sales.



De acordo com o presidente da Agehab, as famílias serão escolhidas por meio de sorteios, que serão gravados, e deverão comprovar que são humildes por meio de documentos para que sejam contempladas com as moradias. "Também serão realizadas visitas para comprovar que os inscritos se enquadram no projeto”, ressaltou Pedro Sales.

Moradias

As casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção são pagas integralmente pelo Governo de Goiás, em parceria com os municípios, que entram com terreno e infraestrutura. Cada unidade custa em média até R$ 127 mil e é destinada a famílias de alta vulnerabilidade, com renda familiar de até um salário mínimo.

A iniciativa conta com recursos provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). Cada moradia possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, sendo um de casal, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado, com área construída de no mínimo 42 m².

Confira a lista de municípios contemplados na 1ª Etapa:

1. Abadia De Goiás - 42 casas

2. Anhanguera - 30 casas

3. Aruanã - 50 casas

4. Bom Jesus de Goiás - 50 casas

5. Buriti de Goiás - 50 casas

6. Campestre de Goiás - 50 casas

7. Campo Limpo de Goiás - 31 casas

8. Chapadão do Céu - 31 casas

9. Córrego do Ouro - 30 casas

10. Cristianópolis - 50 casas

11. Damolândia - 27 casas

12. Edealina - 50 casas

13. Firminópolis - 40 casas

14. Hidrolândia - 50 casas

15. Ipameri - 57 casas

16. Iporá - 50 casas

17. Itaguaru - 56 casas

18. Ivolândia - 50 casas

19. Mairipotaba - 30 casas

20. Moiporá - 46 casas

21. Nova Aurora - 35 casas

22. Padre Bernardo - 59 casas

23. Piranhas - 40 casas

24. Rio Verde (primeira etapa) - 50 casas

Rio Verde (segunda etapa) - 50 casas

25. Santo Antônio de Goiás - 50 casas

26. Santo Antônio do Descoberto (primeira etapa) - 28 casas

Santo Antônio do Descoberto (segunda etapa) 18 casas

27. São João da Paraúna - 40 casas

28. São Luiz do Norte - 50 casas

29. São Miguel do Passa Quatro - 50 casas

30. Vila Propício - 29 casas