'Pra ter onde morar': Governo abre inscrições de casas a custo zero em cinco novos municípios

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) abriu as inscrições para casas a custo zero em mais cinco municípios: Palmeiras de Goiás, Chapadão do Céu, Palmelo, Campo Limpo e São Miguel do Passa Quatro. Os moradores dessas cidades podem se inscrever até o dia 28 de agosto pelo site da Agehab.

De acordo com edital, podem participar dos processos seletivos famílias com renda de até um salário mínimo, inscritas no CadÚnico e que nunca foram beneficiadas em programa de moradia. Um outro requisito é morar há pelo menos três anos no município em que se pretende concorrer a uma habitação. Os editais com as regras para seleção também estão disponíveis no site.

As inscrições para as casas são abertas para 50 unidades habitacionais em Palmeiras, 30 em Chapadão do Céu, 30 em Palmelo, 31 em Campo Limpo e 50 em São Miguel do Passa Quatro. Elas podem ser feitas pela internet ou nos pontos de apoio oferecidos pelas Prefeituras, parceiras do Governo de Goiás nesta modalidade do Pra Ter Onde Morar.

Depois que se inscreverem, as famílias que atenderem aos critérios e entregarem a documentação exigida pelo edital seguirão para a fase de sorteio das casas.

Confira os pontos de apoio para inscrições: