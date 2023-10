‘Pra ter Onde Morar’: inscrições para casas de graça são abertas em seis cidades de Goiás

As inscrições estão abertas para o programa ‘Pra ter onde morar’ da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Seis cidades em Goiás estão participando: Davinópolis, Palminópolis, Piranhas, Turvânia, Ipameri e Rio Verde.

Para fazer inscrição é necessário acessar o site da Agência ou comparecer presencialmente na prefeitura municipal de cada cidade até o dia 14 de novembro. Nas cidades de Alto Paraíso, Buriti e Pontalina as inscrições ficam abertas até terça-feira (31). As casas são sorteadas e os nomes divulgados no site da Agehab.

Segundo a Agehab, os requisitos para inscrição são ter renda mensal familiar de até um salário mínimo, não ser proprietário, não ter recebido benefício de entrega de casa em Goiás, ser maior de 18 anos ou emancipado, morar no município para o qual vai se inscrever há três anos ou mais, possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado no município para o qual se inscreveu.

De acordo com o programa, as casas são completamente custeadas pelo governo estadual, ou seja, o proprietário não pagará nada e não é necessário ter o nome limpo. As propriedades possuem sala de estar/jantar, cozinha, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal descoberto, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado.

Confira a quantidade de casas disponíveis de acordo com os municípios:

Davinópolis – 50 casas

Palminópolis – 50 casas

Piranhas – 40 casas

Turvânia – 50 casas

Ipameri – 57 casas, em dois distritos

Rio Verde – 70 casas, dois módulos dentro da cidade