Prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil termina neste domingo

O cadastro e recadastro para o Passe Livre Estudantil termina neste domingo (30). Cartão que dá direito a 48 viagens gratuitas por mês tem até o momento, 88.734 inscrições com 79.244 já aprovados. O cartão pode ser usado no transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis. Quem teve o cadastro negado por falta de documentação tem até 31 de maio para informar os dados faltantes.

O início do cadastramento foi em janeiro, e a Superintendência da Criança, Adolescente e Juventude vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), estima que o número de cartões chega a 90 mil no final das inscrições.

De acordo com a Seds o sistema foi modernizado e todos os cartões trocados para melhorar a entrega dos créditos de passagens. Com 48 viagens por mês no total, o cartão pode ser utilizado no transporte coletivo de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis. O saldo do cartão não é cumulativo. Caso o aluno não usar todas as passagens, no mês seguinte é depositada apenas a diferença.

Quem teve o cadastro negado por falta de documentos como comprovante de matrícula, CPF e RG pode regularizar as informações e documentação até o dia 31 de maio. Em Anápolis, os estudantes que já tinham o cartão só precisam atualizar os dados.

Para fazer o cadastro ou recadastro, quem mora na Região Metropolitana deve acessar o site juventude.go.gov.br. Já os estudantes de Anápolis devem ir na sede da Urban, na Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, localizada na Rua General Joaquim Inácio, n° 206.

Para mais informações foram disponibilizados os seguintes telefones:

(62) 3201-9788

WhatsApp

(62) 3201-9748

(62) 98306-0294

Redemob

0800.648.2222

Veja abaixo a lista de municípios assistidos pelo benefício:

Abadia de Goiás

Anápolis, Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Caldazinha

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Nerópolis

Nova Veneza

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis

Trindade