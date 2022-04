Prazo para participar do programa ‘Pra Ter Onde Morar’ termina em 5 de maio; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o programa ‘Pra Ter Onde Morar’, realizado pelo Governo de Goiás, para a construção de 29 casas no município de Vila Propício. O processo de seleção já está em andamento e termina no dia 5 de maio. A Prefeitura informou que as obras estão adiantadas e que devem ser entregues em breve.

As famílias interessadas devem procurar a prefeitura, que irá conduzir o processo sob supervisão da Agência Goiana de Habitação (Agehab). As inscrições estão sendo realizadas presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município durante o horário comercial, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para participar, as famílias devem atender aos critérios estabelecidos pelo programa, como possuir renda de até um salário mínimo, residir no município há pelos menos três anos, não ter recebido do Estado de Goiás nenhum benefício referente a casa, apartamento ou recursos para construção e ter CadÚnico.



Pra Ter Onde Morar

Sem financiamentos bancários, as moradias a custo zero são pagas integralmente pelo Governo de Goiás, com terrenos regularizados doados pelas prefeituras. O novo modelo foi lançado no final de 2021. É preciso ter uma contrapartida das empresas interessadas em construir grandes conjuntos em parceira com governo federal e o Estado de Goiás, que paga a entrada com recurso habitacional via outorga de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).