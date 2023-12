Prazo para renegociação de débitos com a Saneago termina na sexta-feira; veja como fazer

Termina nesta sexta-feira (15) o prazo para renegociação de dívidas com a Saneago, com desconto de até 95% sobre os valores de multa e juros, além de parcelamento em até 60 meses. A ação é voltada para clientes com débitos em aberto até dezembro de 2022, relacionados à prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

O atendimento funcionará de forma presencial, com agendamento prévio no site do Vapt Vupt. O Programa Sanear foi lançado no dia 6 de novembro deste ano. Os descontos de até 95% são para pagamentos à vista. No caso de pagamento parcelado, o desconto sobre multa, juros e atualização monetária é progressivo e varia de 55% a 80%.

Documentos necessários

O titular da conta deve ir às agências de atendimento da Saneago em todo o estado e nas unidades de Vapt Vupt levando documentos pessoais - CPF, RG e comprovante de endereço..

Caso a conta não tenha registro de titularidade, o interessado deverá apresentar, além dos documentos pessoais, documentos comprobatórios de posse ou propriedade do imóvel (escritura, termo de posse, recibo ou contrato).

Os consumidores com débitos de até R$ 2 mil, e que sejam os titulares das contas, também podem negociar via Central de Relacionamento, por meio do número 0800 645 0115. Para débitos judicializados, a verificação compete à unidade jurídica, que analisa caso a caso.