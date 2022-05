Preço da gasolina bate novo recorde em Goiás

O preço da gasolina bateu novo recorde em Goiás nesta semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (20). O combustível subiu pela segunda semana consecutiva no Estado e o valor médio do litro chegou a R$7,60, o maior desde o início da série histórica, em 2004.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade, essa elevação mesmo sem aumento da Petrobras pode ser justificada pelo aumento que tem sido percebido pelas revendedoras por parte das distribuidoras.

“Tem acontecido de algumas distribuidoras aumentarem o preço da gasolina, especialmente aquelas que têm dificuldade de fornecer. Na escassez de produto, termina por repassar com reajuste principalmente aquelas que ficam em Senador Canedo”, revela Márcio.

Etanol

Em outro cenário, o etanol registrou novamente queda no preço médio nos postos goianos. O valor do litro passou de R$ 5,19 para R$5,09. “É um reflexo da safra que influencia a oferta no atacado”, lembra o presidente do Sindiposto.

Com o aumento dos derivados de petróleo, a vantagem dos motoristas em abastecer com o biocombustível também aumentou. Quando o litro do etanol custa menos que 70% do valor da gasolina, há maior competitividade. Em relação à semana anterior, o porcentual passou de 68,71% para 66,9% no Estado.

Já o diesel manteve a trajetória de alta depois do anúncio no início do mês de alta pela Petrobras. A média do litro praticado passou de R$6,90 para R$6,99.

Mudança nos preços médios em Goiás



-Semana de 10 de abril

Gasolina: R$ 7,497

Etanol: R$ 5,173



-Semana de 17 de abril

Gasolina: R$ 7,595

Etanol: R$ 5,392



-Semana de 24 de abril

Gasolina: R$ 7,578

Etanol: R$ 5,406



-Semana de 1° de maio

Gasolina: R$ 7,559

Etanol: R$ 5,333

-Semana de 8 de maio

Gasolina: R$ 7,594

Etanol: R$ 5,199

-Semana de 15 de maio

Gasolina: R$7,605

Etanol: R$ 5,092



Fonte:ANP