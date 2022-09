Preço de cesta básica em Goiânia cai 8,71% no mês de agosto, aponta Procon

Com a nona cesta básica mais barata entre as capitais do Brasil, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Goiânia registrou uma queda de 8,71% no preço dos alimentos, segundo o Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Goiânia, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira (30). Foram avaliados 30 itens em dez supermercados da cidade, entre os dias 19 e 22 de agosto.

O levantamento mostra que a cesta básica custava R$ 642,35 em julho e, agora está em R$ 586,38, sendo R$ 55,97 mais barata. O estudo considerou os alimentos: carne, leite, feijão, arroz, farinha de mandioca, batata, legumes, pão, café moído, frutas (banana), açúcar, óleo de soja e margarina.

Entre os locais pesquisados, o tomate comum foi o produto encontrado com maior variação no preço do quilo, de R$ 0,85 e R$ 6,89, com percentual de 710,59% de diferença. Já o feijão tipo 1 teve variação de 62,58%, com preço de R$ 7,99 e R$ 12,99. O açúcar, café, leite e arroz registraram as menores variações, entre 14% e 28%.

No mês de julho, o órgão apontou um aumento de 8,64% no preço da cesta básica, quando comparado a junho.

Maiores valores

De acordo com o Dieese, as capitais brasileiras com os maiores valores nos alimentos são São Paulo ( R$777,01), Florianópolis (R$ 760,41), Porto Alegre (R$ 754,19) e Rio de Janeiro (R$ 733,14). As mais baratas são Aracaju ( R$ 549,91), Salvador ( R$ 580,82), João Pessoa ( R$ 586,73) e Natal (R$ 611,79). Nesta comparação, Goiânia estava em 9° lugar, em maio, com a cesta custando R$ 674, 63, e se manteve na mesma posição, em junho e julho, quando o Dieese encontrou os alimentos no valor de R$ 674, 08 e R$ 672,91, respectivamente.

Em caso de elevações abusivas de preço, o Procon Goiânia recomenda aos consumidores que denunciem os locais pelos canais de atendimento: (62) 3524-2942, 3524-2936 e também pela internet através do aplicativo Prefeitura 24hrs.