Preço de imóveis em Goiânia tem segunda maior alta entre capitais no país

O preço dos imóveis em Goiânia registrou a segunda maior alta entre as capitais do país no acumulado de 2022, aponta levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Com uma variação positiva de 20,91%, a capital ficou atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo, que registrou 23,23%, conforme o Índice FipeZap+ de Venda Residencial publicado nesta quarta-feira (11).

O último colocado foi Brasília, que registrou apenas 1,31%. De acordo com o índice, em dezembro, o preço médio do m² na capital era de R$ 6.182 mil. O setor Marista continuou sendo o bairro com o m² mais caro, R$ 8.563 mil, seguido pelo setor Sul, R$ 8.617, e Jardim Goiás, R$ 7.995 mil. O último colocado da lista da fundação é o setor Central, R$ 3.572 mil, porém é o terceiro com a melhor variação, que foi de 22,4%. No quesito valor de vendas dos imóveis, Goiânia está em 22º lugar no ranking do FipeZap+.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Fernando Razuk, explica que existe uma alta do custo de mão de obra, que é repassado ao preço final dos imóveis. “É questão de necessidade para os incorporadores e uma grande oportunidade para o consumidor, de investir em imóveis neste momento e ganhar com a valorização nos próximos meses,” sinaliza.

No último aniversário de Goiânia, o jornal O Popular e o g1 Goiás publicaram uma série de reportagens especiais sobre a capital e, entre elas, uma que tratava sobre a cidade ter a maior valorização imobiliária do país. Na época, outubro de 2022, a variação no preço médio de venda de imóveis residenciais já registrava alta de quase 20%, apontava a parcial do Índice FipeZap+.