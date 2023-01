Preço dos materiais escolares varia até 366% na capital, aponta Procon Goiânia

O Procon Goiânia divulgou nesta terça-feira (3) a pesquisa com a variação nos preços dos materiais escolares. O levantamento, que foi realizado entre os dias 23 e 26 de dezembro de 2022, comparou preços de 37 produtos em nove papelarias da capital. A variação de preço foi de até 366,67%.

De acordo com a pesquisa, o item com maior diferença de preço é a caneta esferográfica. O produto, de uma mesma marca, pode ser encontrado de R$ 1,20 a R$ 5,60. O segundo produto com maior diferença é a caixa de giz de cera, que pode ser encontrada com uma variação de 295,59%, custando de R$ 6,80 a R$ 26,90.

Na sequência da lista de produtos com a maior variação de preço, aparecem: caneta esferográfica (de outra marca), com 266,67%, tesoura sem ponta, com 230,43% e cola líquida branca maxi 40g, com 226,67%

Também foram pesquisados os valores de itens como apontador com depósito, bloco de folhas para fichário, corretivo líquido, estojos, marca texto, resma de papel sulfite A4, pasta de elástico, régua de 30 cm, entre outros.

Orientação

De acordo com o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café, o levantamento tem como objetivo auxiliar a população no momento da compra. “Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimo de melhor qualidade”, afirmou.

Além da diferença de preço, o órgão de defesa do consumidor também alerta para os materiais de uso coletivo que não podem ser cobrados pelas instituições de ensino, como os de escritório ou de limpeza. Isso porque esses materiais são de responsabilidade da escola e estão inclusos na mensalidade cobrada pela instituição.

A pesquisa completa com os valores dos materiais pesquisados e a lista de materiais de uso coletivo que não podem ser solicitados pelas instituições de ensino podem ser conferidas neste link.