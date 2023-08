Preços da gasolina e etanol são encontrados abaixo de R$ 5 e de R$ 3 em Goiânia

O preço do combustível caiu e nesta sexta-feira (4) alguns postos de Goiânia, estão vendendo o litro da gasolina por R$ 4,89 e o etanol por 2,89. As justificativas para a queda dos valores é o período de safra e aumento do produto, e o período de férias onde a demanda cai.

A reportagem esteve em alguns locais e registrou preços abaixo dos R$ 5 na gasolina e menor que R$ 3 no etanol. Na região do Parque Amazonas, nas Avenidas Feira de Santana e Alexandre de Morais, é possível abastecer pagando R$ 4,99 no litro da gasolina e R$ 2,99 no etanol.

Já na Avenida Rio Verde e no Jardim Presidente, os motoristas conseguem encontrar o litro da gasolina por R$ 4,89 e o etanol por R$ 2,89.

Márcio Andrade, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), explicou que o preço do etanol está abaixando na indústria além da safra onde a oferta do produto aumenta consideravelmente com isso os preços tendem a cair.

Outro fator que ajuda para a redução é o período de férias, com os carros rodando menos a demanda cai bastante e com isso alguns donos de postos tentam aumentar as vendas com valores mais atrativos para o consumidor.

Preço regionalizado

O responsável por um posto do Parque Amazonas, explicou que acontece uma espécie de onda em relação aos preços dos combustíveis. Quando um estabelecimento faz uma promoção e abaixa, os outros que estão por perto seguem a tendência para não perder clientes.

Márcio explicou também que cada empresário é livre para trabalhar com o preço de acordo com a realidade do seu posto. Assim o aumento e diminuição do preço vai depender de como essa margem vai refletir no lucro.

“As margens vão se comprimindo e ficam insustentáveis de trabalhar até que um dono de posto resolve subir seu preço e os outros tendem acompanhar para recuperar a margem”, disse Márcio Andrade.

Em outras regiões o valor encontrado contrasta com o que foi registrado no Parque Amazonas e Jardim Presidente. No setor Rodoviário, um posto da Avenida Castelo Branco o litro da gasolina está sendo vendido por R$ 5,14, na Vila União por R$ 5,19 e em outro localizado na T-9 no Jardim América, o valor salta para R$ 5,47 no litro gasolina e R$ 3,67 o etanol.