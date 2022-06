Preços de alimentos juninos têm variação de até 251%, aponta Procon Goiânia

O Procon Goiânia realizou pesquisa de preço de alimentos comuns em festas juninas. O órgão encontrou variação de até 251%, conforme aponta pesquisa divulgada nesta segunda-feira (13). Ao todo, 27 produtos em cinco redes de supermercados foram avaliados.

A coleta dos valores foi realizada entre os dias 1º e 3 de junho. De acordo com o Procon, os alimentos que mais apresentaram diferença entre um ponto comercial e outro foram a batata doce (251%) e a salsicha (197,42%). Esta última, por exemplo, apresentou menor preço de R$ 6,99 e o maior de R$ 20,79 para a mesma quantidade.

Outros itens que tiveram variações importantes foram cravo da índia (193,20%), maça gala (140,28%) e gengibre (137,12%). Já do lado das menores variações estão a canjica branca (22,81%), açúcar refinado (23,11%), milho de pipoca (19,61%) e o litro do leite integral (11,38%).

Diante das constatações, o presidente do órgão, Júnior Café, indicou, na divulgação para imprensa, que é recomendado que o consumidor compare os preços antes de comprar. “Antes de qualquer compra, é recomendado que o consumidor compare os preços dos produtos. No caso de alimentos vencidos, a população deve denunciar ao Procon para que as demandas sejam resolvidas”, pontua.

