Prefeito de Goiânia diz que vai pagar o piso nacional para professores dividido em 3 vezes

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (21) que vai pagar o reajuste de 15% para os professores do município. A medida vai atender o novo piso nacional estipulado pelo Ministério da Educação, no valor de R$ 4.420.

Pela folha, porque temos que ter responsabilidade com a folha por causa do limite prudencial, vocês sabem muito bem porque são servidores municipais. Mas pode estar certo que os 14,9% virão, ainda esse ano. Estamos trabalhando", declarou o prefeito.

O secretário de Educação, Wellington Bessa, disse que o a prefeitura propôs o pagamento em três vezes:

5% em maio;

5% em setembro;

e 4,94% em novembro.

Bessa explicou que falta apenas os sindicatos da categoria aceitarem as datas. Rogério Cruz participou da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Residencial Brisas do Cerrado.

Piso nacional

O valor base nacional era de R$ 3.845 referentes a uma carga de 40 horas por semana e vai subir para R$ 4.420. Na capital, o salário dos professores é de R$ 4.160,41.

O secretário Wellington Bessa disse que a Secretaria de Finanças já fez o estudo de impacto no orçamento, e propôs o pagamento para os meses de maio, agosto e novembro deste ano.