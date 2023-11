Prefeito de Iporá suspeito de disparar tiros contra a ex diz à polícia que ‘perdeu a memória

O prefeito Naçoitan Leite (sem partido) preso nesta quinta-feira (23) suspeito de invadir a casa da ex-companheira e atirar mais de 15 vezes disse em depoimento que perdeu a memória. Ele teria dito à polícia que acordou em um estrada vicinal sem se lembrar de nada. Segundo a Polícia Civil, ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta.

"Ele fala que não se lembra. Ele fala que tem uma perda de memória devido a diversos fatores e não sabe exatamente o que aconteceu”, informou o delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz.

Ao se entregar à polícia, após cinco dias foragido, o prefeito entregou uma arma que teria sido usada no crime. De acordo com o delegado, o registro da arma está raspado. Depois de se entregar, o perfil do prefeito em uma rede social fez uma publicação que diz que ele deve "esclarecimentos a população" e que vai estar "à disposição da Justiça".

A Polícia Civil informou que Naçoitan passou por exame de corpo de delito e está preso no presídio de Iporá à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de tentativas de homicídio e feminicídio.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) disse que o prefeito está isolado dos demais presos “em virtude das prerrogativas legais reservadas ao ocupante do cargo do poder Executivo Municipal” (confira a nota na íntegra ao final da reportagem).

A reportagem entrou em contato com a defesa de Naçoitan para pedir um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. Em nota enviada ao g1 enquanto o prefeito ainda estava foragido, a defesa alegou que não houve "qualquer intenção, naquela ocasião ou em qualquer outra, de atingir a integridade física de quem quer que seja" (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).

Entenda o caso

Naçoitan é suspeito de invadir a casa da ex-companheira com uma caminhonete, destruir o local e atirar mais de 15 vezes contra o quarto em que a ex-mulher e o namorado estavam na madrugada do último sábado (18). Segundo a Polícia Civil, o prefeito teve um relacionamento de 15 anos com a mulher e estavam separados há cerca de dois meses, mas ele não aceitava o término. Após efetuar os disparos, o político fugiu do local.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o prefeito invadiu a casa com uma caminhonete. Nas imagens é possível ver que Naçoitan chega na casa, por volta de 1h, em uma caminhonete preta. Ele para o veículo na porta, desce e acelera em direção ao portão. Ele ficou cerca de três minutos na casa. A caminhonete foi apreendida pela Polícia Civil na terça-feira (21).

De acordo com a polícia, o prefeito tentou invadir o quarto da ex-companheira e chegou a tentar arrombar a porta. Conforme a perícia feita pela Polícia Técnico Científica, ele usou duas armas para atirar contra a casa.

Destruição

Vídeos revelam como ficou a casa da ex-companheira de Naçoitan após a invasão. Pelas imagens, obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver que uma porta de vidro ficou totalmente destruída e já outra, que dava entrada para o quarto da vítima, está com marcas de tiros (assista abaixo). Sem se identificar, a mulher contou que estava dormindo e acordou com o barulho da porta de vidro da cozinha quebrando.

"Ouvi o meu ex-marido gritando o meu nome umas duas vezes e depois disso ele descarregou um pente de arma na porta do meu quarto. Tenho certeza que ele veio pra me matar", contou a mulher à TV Anhanguera.

Publicação contra violência doméstica

Em junho de 2020, o prefeito chegou a fazer uma publicação contra violência doméstica em suas redes sociais. “Hey… Você mulher, se você sofre algum tipo de violência doméstica, denuncie. Você não está sozinha”, escreveu.

Na postagem, aparece uma foto da então primeira-dama com um ‘x’ vermelho na mão. O símbolo faz parte de uma campanha mundial para amparar mulheres em situação de violência doméstica.

Prisão preventiva

No último domingo (19), o Poder Judiciário determinou a prisão preventiva de Naçoitan após um pedido do delegado Ramon. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e tentativa de homicídio contra o atual namorado dela.

Nesse primeiro momento nosso pedido de prisão ao poder judiciário foi na capitulação de tentativa de feminicídio, por se tratar da ex-mulher dele, e tentativa de homicídio, por ter um homem na cena do crime”, informou o delegado.

Nota DGAP

- O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, deu entrada no sistema penitenciário na manhã desta quinta-feira (23), na cidade de Iporá, em virtude do cumprimento de mandado judicial.

- Ele está isolado dos demais presos em virtude das prerrogativas legais reservadas ao ocupante do cargo de chefe do poder Executivo Municipal.

- A DGAP ressalta ainda que a rotina de segurança do presídio segue normalizada, com o cumprimento dos regulamentos da instituição.

Nota da defesa do prefeito

A defesa do Sr. Naçoitan Araújo Leite, que teve seu nome vinculado a um suposto ato criminoso tentado de feminicídio ocorrido em Iporá-GO, no dia 18/11/2023, vem a público esclarecer e negar a ocorrência de tal conduta, pois a relação conjugal noticiada já tinha se encerrado e não havia nenhum interesse de ambas as partes na reconciliação.

Nunca houve por parte do Sr. Naçoitan Araújo Leite qualquer intenção, naquela ocasião ou em qualquer outra, de atingir a integridade física de quem quer que seja.

A defesa informa ainda que maiores esclarecimentos serão prestados às autoridades competentes, no momento oportuno, depois do acesso a todos os documentos da investigação policial, vez que os autos estão sob sigilo, por incrível que possa parecer.

Era o que tinha a informar.