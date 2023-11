Prefeito usou duas armas em série de disparos contra casa de ex-mulher, diz polícia

A perícia feita pela Polícia Técnico Científica indicou que os disparos feitos por de Naçoitan Araújo Leite (sem partido), prefeito de Iporá, contra a casa da ex-companheira, foram feitos por armas diferentes. A informação foi divulgada pelo delegado Ramon Queiroz.

“A polícia nos respondeu que foram encontrados projéteis de diferentes calibres na residência, então possivelmente o prefeito teria utilizado de duas armas de fogo e não só de uma”, completou.

Em nota, o advogado Francisco Damião da Silva nega a tentativa de feminicídio, pois “a relação conjugal noticiada já tinha se encerrado e não havia nenhum interesse de ambas as partes na reconciliação” e que nunca houve qualquer intenção “de atingir a integridade física de quem quer que seja”.

Segundo a Polícia Civil, na madrugada de sábado (18), Naçoitan parou a caminhonete em frente à casa da ex, desceu e viu se tinha alguém no local (assista abaixo). Em seguida, voltou para o carro, acelerou e derrubou o portão.

Depois, atirou mais de 15 vezes contra o quarto em que a ex-mulher e o namorado estavam. Os dois não se feriram. Cerca de três minutos após a invasão, Naçoitan deixou o local.

Furto

O prefeito de Iporá também é suspeito de furtar o equipamento de gravação da câmera de segurança da casa da ex após atirar contra ela e o namorado. Imagens feitas por câmeras da vizinhança mostraram quando ele chegou ao local, horas depois da invasão, em um carro apreendido na fazenda dele (assista abaixo).

“Os funcionários da fazenda fizeram esse depoimento no sentido de que o próprio prefeito teria ido à fazenda, pegado esse veículo e saído tão logo amanheceu no sábado”, disse o delegado Ramon Queiroz.

Segundo a polícia, além do carro que está no nome de um funcionário da fazenda do prefeito, também foram apreendidas munições. A caminhonete usada pelo prefeito antes do crime ainda não foi encontrada. O delegado disse que o prefeito segue foragido.

“Os funcionários teriam relatado que o prefeito teria deixado essa caminhonete dele [na fazenda], saído no veículo e depois retornado”, detalhou o delegado.

Busca e apreensão

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira (20) na fazenda e na casa do prefeito. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 policiais trabalharam nas buscas.

Na fazenda, foram apreendidas as cinco munições e o carro, possivelmente usado no furto do aparelho da casa da ex do prefeito. O caso aconteceu na madrugada de sábado (18), por volta de 1h30 . A mulher contou que teve um relacionamento com Naçoitan por 15 anos, mas eles estavam separados há cerca de dois meses.