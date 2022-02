Prefeitura altera sentido da Rua 24, no Centro de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), alterou o sentido da Rua 24, no Centro da capital. Com a mudança, que passa a valer já a partir desta quinta-feira (17), o trecho compreendido entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4 terá somente um sentido de circulação (Sul/Norte).

De acordo com o poder executivo municipal, a decisão “atende ao pedido de comerciantes da Rua 24”. A alteração do sentido da via faz parte da segunda etapa das novas rotas da Região Central, implantada em agosto de 2021.

A partir de agora, o condutor que transitar pela Avenida Anhanguera sentido Leste/ Oeste no cruzamento com a Rua 24 poderá virar à direita para ter acesso à Rua 4.