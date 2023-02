Prefeitura anuncia parceria com a UFG para a criação de um novo plano de drenagem

A Universidade Federal de Goiás (UFG) assinou, nesta segunda-feira (27), um protocolo de intenções para a criação de um convênio que prevê a elaboração de propostas para o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia. O plano tem prazo para conclusão de 18 a 24 meses e, de acordo com a Prefeitura de Goiânia, guiará as políticas públicas para a área de drenagem na capital.

O prefeito Rogério Cruz destacou que a UFG fará um estudo aprofundado com um corpo técnico que conhece a cidade. “Mas, enquanto isso, a prefeitura já está trabalhando em soluções para 11 pontos de alagamento por meio do Programa Goiânia Adiante”, disse.

Ainda segundo Cruz, Goiânia vai incluir alteração dentro das leis complementares do Plano Diretor alteração para que os proprietários não fechem todo o quintal, “a exemplo do que ocorre na Lei das Calçadas, onde 80 centímetros do pavimento são reservados para a grama”.

Além disso, o prefeito ressaltou o trabalho de limpeza dos bueiros e encanamentos com o uso da tecnologia que aspira entulhos que podem obstruir o escoamento da água.

Já a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, afirmou que a instituição vai elaborar, junto ao corpo técnico-científico, “um Plano que será um guia para as políticas públicas e que criará as condições para que a cidade lide melhor com os eventos climáticos extremos, que têm causado muitas tragédias”.

“E, depois, para que a cidade continue sua trajetória de crescimento sem danificar ou criar mais prejuízos ao meio-ambiente”, arrematou.