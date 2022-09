Prefeitura apreende veículos por transporte irregular de passageiros na rodoviária de Goiânia

Auditores fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) apreenderam três veículos que faziam o transporte irregular de passageiros no Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Central. A ação foi realizada nesta sexta-feira (2) e contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Durante a operação foram flagradas três pessoas que abordavam os passageiros no local e se passavam por motoristas de aplicativos. Contudo, no momento da abordagem, não conseguiam comprovar o vínculo com as empresas, sendo caracterizado então como transporte clandestino.

Os condutores além de terem os seus veículos apreendidos, foram autuados em cerca de R$ 1,6 mil, conforme estipula o Decreto Municipal 2890/2017, que estabelece normas para o transporte de passageiros por aplicativo em Goiânia.

Segundo o gerente de Fiscalização de Transporte da Seplanh, João Peres Teodoro, a secretaria tem atuado periodicamente na capital para combater esse tipo de transporte. “Desde o ano passado, temos realizado ações periódicas para combater a prática de transporte irregular de passageiros na capital. Desde janeiro, realizamos a apreensão de 15 veículos utilizados na prática, e seus proprietários foram autuados pelo exercício irregular da atividade”, afirma.