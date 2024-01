Prefeitura autoriza Feira Hippie funcionar às sextas em Goiânia

Um decreto da prefeitura de Goiânia autoriza o funcionamento da Feira Hippie toda sexta-feira de forma definitiva. Segundo o documento assinado pelo prefeito Rogério Cruz, os feirantes podem montar as bancas depois de meia-noite, e funcionar até as 15h de domingo.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Município na terça-feira (2). Com ele, fica garantida a mudança até o final de janeiro. A partir do dia 30, a alteração vai fazer parte da lei complementar que incorpora o Código de Posturas, e que deve garantir a mudança de forma definitiva.

Os comerciantes da Feira Hippie já estavam recebendo autorização para funcionar na sexta-feira, desde 2022, no período pós-pandemia em datas comemorativas de grande fluxo no comércio.

O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Geverson Abel, disse que a Feira Hippie se tornou referência cultural e comercial de Goiânia. Segundo ele, a mudança que permite o funcionamento do local na sexta-feira tem o objetivo de fomentar a economia da capital e a geração de renda.

Retomada para os feirantes

Desde 1995 a Feira Hippie funciona na Praça do Trabalhador, e atualmente tem mais de 4,5 mil expositores atuantes, de acordo com a associação dos feirantes. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), contabiliza que esse número ire em torno de 3,5 mil.

Waldivino da Silva, presidente da Associação da Feira Hippie, disse que os ônibus que trazem clientes dos interiores para a capital, para comprar maiores quantidades de mercadoria em atacado, vão embora na sexta-feira por volta das 15h.

Com isso os feirantes que antes tinham autorização para montar as bancas só no sábado e domingo acabavam perdendo esses clientes. Segundo ele, sem essa decisão a feira corria risco de aos poucos acabar, mas agora pode voltar a disputar com o comércio da 44.

"O prefeito entendeu a necessidade, o feirante está feliz com essa decisão que o prefeito tomou em prol da sexta-feira. Sofremos muito e agora é um momento festivo. É uma necessidade, hoje a gente pode ter o cliente do interior de volta que vai embora na sexta-feira as 15h", disse Waldivino.