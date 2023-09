Prefeitura cancela sorteio para permissionários já atuantes na Feira Hippie em Goiânia

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou na manhã desta quarta-feira (20) que as bancas dos permissionários que já estão atuando na Feira Hippie irão permanecer onde estão e que para estes não haverá sorteio como determinado na semana passada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec). O recuo acontece após pressão dos feirantes, que ontem chegaram a fechar um trecho da Avenida Leste Oeste, no Centro de Goiânia, e se reuniram com vereadores para pedir apoio.

Rogério se reuniu com o presidente da Associação da Feira Hippie, Waldivino da Silva, e com o presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo (Patriotas), nesta manhã, e após o encontro publicou a decisão em sua conta no Instagram. “Reunião produtiva com representantes dos trabalhadores da Feira Hippie, em que defini pela permanência da atual organização das bancas. Vamos juntos fazer o melhor por Goiânia!”

No dia 12 de outubro, a Sedec publicou no Diário Oficial do Município (DOM) um edital convocando tanto os permissionários já atuantes, como os interessados que estão na fila de espera por uma licença, para recadastramento e atualização dos dados em até 30 dias, obrigando-os a assinar um formulário concordando em participar de um sorteio futuro para o reordenamento das bancas.

O problema é que os feirantes já entraram em acordo há cerca de 11 meses sobre a localização de cada um, sem que haja registro de desavenças ou de brigas por isso. Ontem pela manhã, durante os protestos, permissionários chegaram a colocar fogo em pneus no cruzamento da Leste-Oeste com a Rua 44. A feira fica ao lado das lojas da Região da 44.

Não é a primeira polêmica recente envolvendo a tentativa da Sedec de coordenar a situação da Feira Hippie. No dia 18 de agosto, a Prefeitura publicou no DOM um decreto terceirizando a gestão do espaço onde acontece esta feira e a da Madrugada. Com a repercussão negativa, o Paço precisou revogar o documento três dias depois. Na semana passada, após a publicação do edital, a Sedec informou que manteria o sorteio.

A associação diz que há mais de 4,5 mil expositores atuantes na Feira Hippie. Para a Sedec, são em torno de 3,5 mil, sendo que apenas 1,1 mil estariam regulares e outros 1,4 mil estariam com um protocolo aberto na Prefeitura para regularização. Não se sabe quantos feirantes de fato atuam no local. Oficialmente, há 4,7 mil licenças expedidas desde os anos 90 e 2,6 mil pessoas na fila.