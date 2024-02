Prefeitura confirma primeira morte por dengue em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia confirmou nesta quarta-feira (21) a primeira morte causada pela dengue em 2024 no município. Um boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) revela que a vítima é uma mulher com mais de 60 anos.

A capital contabilizou, até o momento, 2.542 casos da doença, um aumento de 67,2% em relação ao boletim anterior.Também foram confirmados 80 casos de chikungunya e dois casos de zika vírus estão em investigação.

O secretário municipal de Saúde de Goiânia, Wilson Pollara, atribui esses números a alguns fatores, como o aumento das chuvas e reaparecimento de sorotipos do vírus, por exemplo o sorotipo 2.

“Além desses, outros fatores têm contribuído para o aumento de casos, como o inverno atípico, além das consequencias provocadas pelo El Niño. A chuva, somada ao calor, favorece na replicação do mosquito Aedes Aegypti”, acrescenta Pollara.

Esse aumento que ocorreu em apenas uma semana fez a SMS reforçar o alerta para as ações de combate ao mosquito na capital e pedir atenção especial aos focos do mosquito nos quintais das casas. Um levantamento do Ministério da Saúde (MS) revelou que 75% dos focos estão nesses locais.

Combate

A prefeitura afirma que agentes de saúde realizam visitas domiciliares para o combate do mosquito e que em dois dias de uma força-tarefa visitou mais de três mil moradias na Região Norte de Goiânia. O Paço informou também ter adquirido um larvicida com tecnologia holandesa que foi instalado em setores considerados estratégicos como os bairros Jardim Novo Mundo, Vila Nova, Setor Universitário e Parque Tremendão.

Ainda assim, a SMS alerta aos cidadãos que verifiquem se caixas d’água estão tampadas corretamente, assim como lixeiras, piscinas, cisternas, ralos, vasos sanitários e reservatórios de água. Os goianienses também são orientados a colocar areia em pratos de plantas, limpar calhas, bandejas externas de geladeiras, bandejas coletoras do aparelho ar-condicionado e vasilhas de bichos de estimação. Lixo em quintais também deve ser recolhido e colocado em locais adequados.

Sintomas

As pessoas picadas pelo Aedes Aegypt podem apresentar febre alta, dores musculares, dor nos olhos, dor de cabeça, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo e dor abdominal intensa. Também há casos de pessoas que ficam assintomáticas.