Prefeitura de Campos Belos abre edital para profissionais da saúde com salários de até R$ 33 mil

A Prefeitura de Campos Belos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está com o credenciamento aberto para a contratação de profissionais na área da saúde. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 33 mil e as inscrições são gratuitas. Segundo a Prefeitura, o chamamento será feito de acordo com a necessidade da secretaria.

De acordo com o edital, os profissionais trabalharão na realização de Atenção Primária na Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e nas Saúdes da Família e Prisional. Há vagas nas áreas de Assistência Social, Psicologia Pediatra, Fisioterapia, Medicina, Medicina da Família, Nutrição, Odontologia, Técnica em Enfermagem e Técnica em Radiologia.

Para se inscrever, os interessados deverão comparecer ao setor de protocolo da prefeitura e apresentar os documentos solicitados, como carteira de identidade, comprovante de endereço, telefones para contato, profissão, número do registro no conselho de classe (caso tenha essa exigência) e e-mail, além de comprovante de veracidade das informações.

O período de cadastro, que teve início no último dia 17 de fevereiro, vai até o dia 30 de novembro de 2023.

Resultados

Os resultados serão divulgados por meio de publicação no Site Oficial do Município. Se convocados, os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no edital no Recursos Humanos da Secretária Municipal de Saúde de Campos Belos a partir do dia da convocação.

O edital de credenciamento com a quantidade de vagas, pode ser conferido no site da Prefeitura de Campos Belo.