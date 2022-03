Prefeitura de Goiás interdita cachoeira após acidente que matou turista

A Prefeitura de Goiás interditou, nesta quinta-feira (17), a Cachoeira das Andorinhas, atração turística na zona rural do município onde um homem de 36 anos caiu e bateu com a cabeça, o que o levou ao óbito. Após uma vistoria, o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Santana, afirmou ter constatado “várias deficiências” na segurança do local.

A vistoria e posterior interdição acontece menos de dois dias depois de o turista Joabe, natural do Maranhão, se desequilibrar, cair de uma pedra e bater com a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital em Goiânia.

Ao DAQUI, o secretário de Turismo revelou terem sido constatadas diversas inadequações no atrativo turístico. “Verificamos ausência de corrimão, onde deveria ter, ou corrimão quebrado; falta de sinalização e orientação; falta [de sinais] de perigo e atenção; pedras escorregadias”, detalhou.

Santana informou ainda que se reuniu com o proprietário do local, que se dispôs prontamente a implementar as mudanças no local e, só assim, reabrir o atrativo.

Por fim, o secretário destacou que outras áreas turísticas também passarão por vistorias. “O episódio [morte do turista] irá nos orientar numa série de ações que tomaremos a partir de agora”, concluiu.