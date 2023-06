Prefeitura de Goiânia abre inscrições em cursos gratuitos para jovens aprendizes

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza capacitação em administração pessoal, barbeiro de design de barbas, pacote office básico, pacote office intermediário e pacote office avançado com carga horária das aulas que varia de 80 a 130 horas, dependendo da escolha do candidato.



Serão 120 vagas nos cursos de qualificação profissional gratuitos para jovens aprendizes entre 16 e 24 anos. As inscrições podem ser feitas entre os dias 22 e 26 de julho, a partir das 09h, no aplicativo Prefeitura 24 Horas, ou pelo site www.goiania.go.gov.br. No ato da matrícula, o candidato recebe um e-mail com a confirmação da inscrição.



As aulas serão ministradas a partir do dia 26 de junho, nos três períodos, no Instituto Goiano de Pesquisa e Didática Profissional, na Avenida T-7, quadra R34, Lote 01, Edifício Lourenço Office. Além do certificado de conclusão, a Prefeitura de Goiânia disponibilizará lanche e vale-transporte como ajuda de custo. Concluindo o curso, os alunos receberão o certificado de conclusão.