Prefeitura de Goiânia abre processo seletivo para vagas rotativas de táxis

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), abre processo seletivo para ocupação de rotativas de estacionamento para táxi, sendo 16 no Terminal Rodoviário de Goiânia, nas plataformas Sul e Norte, e seis no Terminal Campinas, pelo período de seis meses.

De acordo com o edital disponível no site da Prefeitura, poderão concorrer motoristas profissionais autônomos, pessoas físicas, proprietários de veículos licenciados como permissionário do serviço de táxi do município e em situação regular com a Mobilidade.

O secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia, explica que para serem considerados habilitados à autorização para ocupação da vaga, os interessados deverão cumprir às exigências contidas no edital. “Não será permitida, por exemplo, a participação de permissionário que tenha executado o serviço de táxi no estacionamento privativo do estacionamento do Terminal Rodoviário de Goiânia e Campinas, e tenha solicitado exclusão ou transferência. Os interessados poderão participar de apenas um processo seletivo, ou seja, Terminal Rodoviário Central ou de Campinas”, explica.

Permissionários já selecionados em processo seletivo anterior também poderão participar. O secretário destaca ainda que o processo seletivo regulamenta a rotatividade das vagas em pontos mais disputados. “É uma forma de organizar, então a cada seis meses permissionários serão contemplados. A cada seis meses um taxista utiliza e depois abre oportunidade para outro colega”, reitera.



Quem deseja participar deve seguir todos os critérios estabelecidos em edital e entregar a documentação necessária na Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais da Mobilidade, localizada na BR-153, n° 703, Setor Alto da Glória, das 8h às 18h, de segunda à sexta, de 22 de setembro a 4 de outubro. A confirmação dos candidatos aptos ao sorteio será no dia 19 de outubro.



Data de recebimento dos documentos: 22/09 a 4/10

Horário: 8h às 18h

Local: Sede da Secretaria Municipal de Mobilidade, na Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais

Endereço: BR-153 (esquina com Av. Recife), nº 703, Setor Alto da Glória



Confirmação dos candidatos aptos ao sorteio: 19/10

Prazo para recurso: 7/10 a 11/10

Data do sorteio: 10/10

Horário: 9h

Local: Sede da Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais da Mobilidade